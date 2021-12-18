«Могли б досі бути разом»: Slavia нарешті розкрила справжню причину розлучення з DZIDZIO

Співачка Slavia, яка стала останніми місяцями відомою багатьом українцям завдяки розлученню зі своїм чоловіком DZIDZIO (Михайлом Хомою), нарешті розкрила справжню причину їхнього розлучення. Зробила вона це у своєму Instagram.

Як відомо, раніше дівчина пояснювала розлучення то захопленням Михайла кумою Олею Цибульською, то тим, що співак повністю зайнятий своєю музичною кар'єрою, і приділяв їй дуже мало часу.

В результаті пара оголосила про розлучення після двадцяти років стосунків.

Наразі Ярослава Притула (справжні ім'я та прізвище співачки) перебуває в активному пошуку. Так, у своєму пості в Instagram Ярослава запросила охочих з нею познайомитися на свій концерт чи місця для романтичних прогулянок.

Користувачам сподобалися як вибір місць для знайомства, так і сама Ярослава, про що вони написали у соцмережі.

Автор одного з постів також захопився красою дівчини та запитав — що ще Михайлу треба було, адже дружина — така лялечка!

Як не дивно, але Slavia відповіла йому.

«Ми б і досі могли бути разом, але я почала (точніше, продовжила) кар'єру, і не жалкую. Тепер я щаслива, і хочу бачити щасливим Мишу», — чесно написала дівчина.

Тобто всі розповіді про «поганий» DZIDZIO всіх-таки були лише способом «розкрутки» Ярослави, і Оля Цибульська ні в чому не винна.

Втім, фоловери дівчини не звернули на таку «дрібницю» уваги і навіть вкотре розкритикували співака.

«Все до заміжніх чіпляється Мишко. І співає щасливі люди. Коротше, забути, як перший справжній життєвий досвід. Ви молоді. Ну його нафіг, до заміжніх тіток. Лицемір той Мишко», — порадили «доброзичливці».

Чи скористається їхніми «повчаннями» Slavia, буде зрозуміло з її подальших постів.

А DZIDZIO після розриву з Ярославою активно надає знаки уваги довгоногій білявці Олі Поляковій.

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