Ярославі не сподобається: DZIDZIO не на жарт захоплений і носить на руках відому блондинку

Популярний артист Дзідзьо (Михайло Хома) після розриву з дружиною Ярославою активно приділяє увагу довгонозій білявці Олі Поляковій. На записі зіркової «Різдвяної колядки» DZIDZIO буквально носив Олю на руках. Пісня-супровід про щасливих людей не залишала сумнівів, що зіркам сподобалося працювати разом.

Пісня «Щасливі люди» раніше була використана у фільмі «Зірки за обміном», де Дзідзьо та Полякова виконали головні ролі.

Раніше екс-дружина DZIDZIO Ярослава Притула-Хома розповіла, що колишньому чоловікові бажає нарешті зустріти свою жінку. «Хочеться, щоб з'явилася така жінка, заради якої він буде зосередженим не лише на музиці, а й на особистому житті «, — пояснила Ярослава і навряд чи мала на увазі щасливо заміжню Олю Полякову.

Нагадаємо, про свій перехід до лав холостяків Михайло Хома оголосив навесні поточного року. Він розповів, що двадцятирічному шлюбу настав кінець, вже дев'ять місяців Михайло живе окремо від дружини Ярослави, а юристи готують документи про розірвання сімейного союзу.

Пізніше Хома уточнив, що саме він виступив ініціатором розлучення. Говорячи про причини, Михайло посилався, що вони з Ярославою дуже різні. «Одружився трикутник на квадраті, і вони собі вдвох вигадали ідеально круглі двері додому», — образно описав свій шлюб співак.

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