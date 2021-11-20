DZIDZIO виповнилося 38 років: колишня дружина та мама приготували йому незвичайні «подарунки»

У суботу, 20 листопада, популярний музикант та зірковий детектив DZIDZIO (Михайло Хома) святкує день народження — йому виповнилося 38 років. Своєрідний «подарунок» колишньому чоловіку підготувала й ексдружина SLAVIA. Про нього вона написала у Instagram.

Так, дівчина опублікувала у сторис відео, в якому розповіла, що вирішила сьогодні приїхати до Новояворівська попрощатися з їхньою колишньою квартирою та з усім своїм минулим.

При цьому вона показала фото, на якому зображені щасливі Слава та Михайло у день їхніх заручин. Окрім цього, знаменитість показала весільні бутоньєрки.

«Люблю зберігати знакові речі. Це були весільні бутоньєрки. До речі, щороку, саме цього дня, ми святкували день народження Михайла та річницю одруження», — поділилася зірка.

Чи привітала Слава ексчоловіка «наживо» поки невідомо.

У той же час сам Михайло цього дня дружину не згадав зовсім. У своєму акаунті він опублікував повідомлення про те, що до нього прилетіла рідна людина з Португалії.

«Мама поряд — це щастя «, — написав він у соцмережі.

Нагадаємо, SLAVIA стверджує, що «прийняла розлучення як етап, частину плану життя». При цьому вони з Михайлом залишаються друзями.

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