«Нема сенсу ховатися і мовчати»: SLAVIA відреагувала на хейт через розлучення з DZIDZIO

Співачка SLAVIA (Ярослава Притула), яка розповіла про справжні причини розлучення з Михайлом Хомою (DZIDZIO), стверджує, що «прийняла розлучення як етап, частину плану Життя». Так вона відреагувала в мережі на критику хейтерів, які все ще вважають, що жінка піариться на своєму новому статусі.

У Instagram вона зазначила, що коли про рішення розлучитись стало відомо публічно, витримала паузу, а потім зрозуміла, що немає сенсу ховатися, боятися, відмовчуватися.

«Потрібно знайти в собі сили прийняти цей факт, вийти на публіку і подивитися правді у вічі. Я здогадувалася, що реакції людей будуть різними… Я розуміла, що якщо у когось складний період у відносинах, моя правда може піднімати особисті неопрацьовані страхи і викликати негативну реакцію, а також засудження. Але я знала, що будуть і ті, кому це допоможе», — розповіла вона про причини публічності.

Ярослава (справжнє ім'я співачки. — Авт.) констатує — пишається тим, що перетрансформувала образи, розчарування та страх — у повагу, вдячність та безумовне кохання.

Нагадаємо, жінка вже сходила на перше побачення після розлучення, але не відкидає і можливості возз'єднання з колишнім чоловіком.

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