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Шоу-бізнес

«Колишня DZIDZIO» SLAVIA сходила на перше побачення з іншим чоловіком

21:49 12 листопада 2021
славія

Співачка SLAVIA (Ярослава Притула), подавши на розлучення з Михайлом Хомою (DZIDZIO), вже побувала на першому побаченні з іншим чоловіком. Але поки що Ярослава не готова сказати, що це початок нових стосунків. Про це співачка розповіла у програмі «Зірковий шлях».

Ну, було. Щоправда, я не знала, що це побачення. Людина прилетіла здалеку з-за кордону і, виявляється, до мене спеціально. І мені про це не казав. Ми просто з ним зустрілися, якісь свої справи вирішували, і він мені розповів, що прилетів спеціально до мене", — відверто розповіла співачка.

SLAVIA не впевнена, що готова до нових серйозних стосунків: «Я нікуди не поспішаю. Тому що недавно чи то розлучилася, чи не розлучилася. Сама не розумію, що відбувається. Якось не комільфо».

Ідею про воскресіння сім'ї та про возз'єднання з Михайлом, яку періодично підкидають фанати, Ярослава теж не відкидає. «У житті все можливо, ні від чого не відхрещуюсь», — підсумувала вона.

Нагадаємо, Михайло Хома після розриву зі SLAVIA розповів, що залишив колишній дружині квартиру в Києві.

Фото slavia_official/instagram

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