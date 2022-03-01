«Я українка і я мати»: Ані Лорак закликала зупинити війну у своїй рідній країні

Від початку Росією війни проти України багато представників шоу-бізнесу виступили із закликом припинити шалену путінську бійню.

Водночас популярна українська співачка Ані Лорак довго мовчала, вдаючи, що не помічає сумних новин зі своєї Батьківщини.

Вірніше, спочатку вона обмежилася сором'язливим постом «Stop war», під яким прибрала можливість прибрати коментарі.

І лише на шостий день страждань співвітчизників зірка зважилася на те, щоби порушити мовчання, звернувшись до світу.

Зробила вона це у своєму Instagram.

«Мої улюблені брати та сестри! В Україні йде ВІЙНА! Війна вбивча та руйнівна, щодня гинуть мирні люди і що найстрашніше — діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як і мільйони українців. Моє серце зараз з кожним з тих, хто страждає від цього жаху! Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну!», — написала Лорак.

При цьому вона знову не дозволила коментувати свій пост — адже, як показав досвід Максима Галкіна та інших представників шоу-бізнесу, під подібними висловлюваннями одразу з'являються коментарі ботів із «фабрики тролів» «кухаря Путіна» Пригожина. Зазвичай вони починають свої посади словами «а де ж ви були вісім років, коли ЗСУ стріляли на Донбасі».

Але якби коментарі були дозволені, то заклик Ані Лорак напевно схвалила б велика кількість її шанувальників.

Нагадаємо, раніше Конгрес інтелігенції РФ опублікував відкритий лист паліям війни, який підписали в т. ч. актриси Лія Ахеджакова та Наталія Фатєєва, режисери Гаррі Бардін та Андрій Смирнов, музикант Андрій Макаревич та інші. На додаток Лія Ахеджакова переказала українській армії власні заощадження на суму 10 тисяч доларів.

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