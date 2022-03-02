«Ми бачили, як вибухав пологовий будинок», — російські актори Писаренко та Нікишин записали відео з України

Відомі російські учасники КВК Євген Нікішин і Сергій Писаренко, який живе з сім'єю в Києві, опинилися в епіцентрі війни Росії проти України і на власні очі побачили, що таке путінський «порятунок».

Актори, які виступають у «Дизель Шоу», записали відео та розповіли, що насправді відбувається в Києві. На їхніх очах містом летіли ракети, розривалися снаряди, валилися житлові будинки, у тому числі й пологовий будинок, гинуть мирні жителі.

«Не можна називати це операцією… Це війна. Справжня війна. Над нами пролітали ракети, вибухали снаряди. Ми бачили, як вибухав пологовий будинок, у якому мала народжуватися моя дочка. Сподіватися та зберігати впевненість, що бомби летять у військові об'єкти — найбільша помилка. Вбивають цивільних людей. Невинних ні в чому дітей», — сказав Писаренко.

Він разом із Євгеном Нікішиним просить росіян зупинити цю війну, не відправляти своїх синів, часом зовсім дітей, на вірну смерть, не вбивати мирних українців.

«І відправляють також на війну хлопчиків, які не готові воювати. Їм по 18 років. Тому зупиніть цю війну. Усі, хто може. Інакше не буде ні Росії, ні України. Негайно зупиніть!» — просить Писаренко.

Дмитро Монатік також звернувся до росіян та відкрив їм очі на те, що насправді відбувається в Україні.

Проти війни в Україні виступили багато російських артистів і закликали зупинити війну. Леонід Агутін просить зупинити цей жах.

Фото instagram.com/sergeypisarenko

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