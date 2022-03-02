Популярний український співак Дмитро Монатік, у якого досить велика армія шанувальників у РФ, звернувся з емоційною промовою до росіян. Він записав відео, в якому говорить правду про вторгнення Путіна в Україну, про страшні бомбардування мирних міст, смерті простих мешканців, дітей… Він закликає росіян не мовчати та допомогти зупинити трагедію.

«Я завжди намагався своєю творчістю нести мир, добро, любов, ритм, віру в мрію. Багато хто з вас був у нас на концертах, і там завжди кружляв мир. Зараз він зупинився і валиться на наших очах. Вже котрий день ми просимо почути нас. В цей час продовжують гинути мирні мешканці України. Мені здається, у людей велика сила — я не хочу втрачати в неї віру. Я вірю, що люди, які не мовчать і кажуть зараз правду, теж можуть допомогти зупинити цю війну», — пише Монатік в Інстаграм.

Артист наголошує, що зараз в Україні розгортається жорстока війна на знищення українців, а не спасіння, як це подає російська пропаганда.

«Ми вже котрий день намагаємось достукатися, молимо нас почути, багато хто робить вигляд, що чути не хочуть. Багато хто чує, але вдає, що не чує, багато чує, але не вірить. Ну як можна не вірити, коли ці вибухи, які зараз відбуваються в Україні, вони такі гучні, що їх чує весь світ. Я звертаюся до людей у Росії, до людей у Білорусі. Почуйте, будь ласка, правду. Це не порятунок, це війна. Увесь світ кричить про те, що російська влада територію України. Перетнула кордони і з війною зараз вогнем, вибухами, кулями розриває її на частини. Це не порятунок. Це справжнє знищення. Година українця зараз триває, як день. День триває як рік. Це так боляче», — сказав Монатік.

Багато українських артистів намагаються достукатися до росіян, до міжнародної спільноти і благають зупинити війну. Відгукуються й деякі російські артисти, які думають.

Леонід Агутін закликав зупинити цей жах в Україні.

Тіна Кароль організувала у Варшаві Міжнародний центр інформаційного опору, щоб розповісти світові правду про війну в Україні.

Фото instagram.com/monatik_official

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