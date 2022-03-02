Народна артистка України Тіна Кароль, яка молилася за мир у нашій країні в монастирі, після ракетних ударів по Києву вирішила залишити місто та організувати Міжнародний центр інформаційного спротиву. Його штаб-квартира знаходиться у Варшаві. Так артистка вирішила боротися з російською пропагандою та доносити правду про те, що творить Путін на нашій мирній землі.

«Я боротимуся за правду, щоб у кожному місті звучав гімн України! Як символ свободи та незламності духу. 24 лютого Росія завдала першого ракетного удару по Україні. Народна війна прийшла в кожну українську родину.

26 лютого після серії вибухів у житлових кварталах Києва, зокрема біля мого будинку, я вирішила рішуче діяти та захищати свою країну тим, що найдорожче в мене — своїм Голосом. Я обіцяю донести правду тим, хто не знає цієї правди. Голос розуму, голос Свободи звучатиме заради української перемоги", — каже Тіна Кароль.

За словами співачки, із однодумцями вони цілодобово працюють над тим, щоб донести до простих людей у всьому світі реальну картину справ в Україні.

Особливий акцент роблять на російськомовну аудиторію з Росії, Білорусії, Вірменії, Казахстану.

Українські знаменитості всіма силами борються за свободу та незалежність нашої країни. Вони закликають залишити криваву війну, розв'язану Путіним нашій землі.

Із заявами про припинення вогню звертаються й закордонні артисти. Лайма Вайкуле благає зупинити війну в Україні.

На шостий день російської окупації нарешті висловилася Ані Лорак.

Фото instagram.com/tina_karol

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