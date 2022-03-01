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Шоу-бізнес

«Зупиніться, я вас благаю!», — Лайма Вайкуле закликала припинити кровопролиття

15:29 1 березня 2022
Лайма Вайкуле

Латвійська співачка Лайма Вайкуле приєдналася до тих зірок шоу-бізнесу, які відкрито заговорили про війну Росії проти України. Вона закликала зупинити кровопролиття. На своїй сторінці в Інстаграм Лайма опублікувала відео, в якому розповіла історію музиканта з Києва, який мусить разом із сім'єю ховатися від путінських бомб в укритті.

«Я запропонувала йому усіляку допомогу. Я спитала, що можу для нього зробити. А він мені відповів: «Лаймо, ви просто посміхніться, щоб це залишилося в моїй пам'яті. Ні війні! Ні смертям! Зупиніться, я вас благаю!» — крізь сльози каже Лайма Вайкуле.

Багато артистів підтримують Україну, звертаються до світової спільноти та росіян допомогти зупинити війну проти українських громадян.

Софія Ротару поки що залишається у Києві та молиться за мир в Україні.

Маша Єфросініна звернулася до росіян із проханням не мовчати, виходити на мітинги проти війни, в якій гинуть мирні люди, діти нашої країни.

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