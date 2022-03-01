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«Незалежність та свобода коштують дорого»: Софія Ротару з Києва висловилася про війну в Україні

13:44 1 березня 2022
Софія Ротару

Народна артистка України Софія Ротару висловилася про вторгнення Путіна до України. Співачка поки що залишається у Києві та підтримує Збройні сили України. В Інстаграмі співачка написала, що молиться за мир у нашій країні, у той час як «російські ракети вбивають мирних мешканців і руйнують міста».

«Незалежність і свобода коштують дорого — це правда, але невже вони варті того, щоб російські ракети знищували мирних мешканців, дітей і руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я в Києві! Молюся за наших захисників і мир в Україні! Пишу цей текст, а мої руки тремтять. Тремтять, бо в Україні йдуть запеклі бої. Сил нам усім і миру!» — написала Софія Ротару.

Раніше у мережу почали активно зливати телефони російських та українських артистів, які не коментують ситуацію, називають себе «голубами миру» або підтримують режим Путіна.

Багато українських зірок залишаються в Києві. Чоловіки — Юрій Ткач, Ахтем Сеітаблаєв, Дмитро Дікусар, Фагот, Тарас Тополя та інші приєдналися до територіальної оборони ЗСУ. Жінки роблять все можливе, щоб зупинити війну.

Маша Єфосініна емоційно звернулася до росіян та закликала їх виходити на мітинги проти війни.

Джамала, яка була змушена тікати з маленькими синами з Києва до Туреччини, привертає увагу світової спільноти.

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