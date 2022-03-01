«Незалежність та свобода коштують дорого»: Софія Ротару з Києва висловилася про війну в Україні

Народна артистка України Софія Ротару висловилася про вторгнення Путіна до України. Співачка поки що залишається у Києві та підтримує Збройні сили України. В Інстаграмі співачка написала, що молиться за мир у нашій країні, у той час як «російські ракети вбивають мирних мешканців і руйнують міста».

«Незалежність і свобода коштують дорого — це правда, але невже вони варті того, щоб російські ракети знищували мирних мешканців, дітей і руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я в Києві! Молюся за наших захисників і мир в Україні! Пишу цей текст, а мої руки тремтять. Тремтять, бо в Україні йдуть запеклі бої. Сил нам усім і миру!» — написала Софія Ротару.

Раніше у мережу почали активно зливати телефони російських та українських артистів, які не коментують ситуацію, називають себе «голубами миру» або підтримують режим Путіна.

Багато українських зірок залишаються в Києві. Чоловіки — Юрій Ткач, Ахтем Сеітаблаєв, Дмитро Дікусар, Фагот, Тарас Тополя та інші приєдналися до територіальної оборони ЗСУ. Жінки роблять все можливе, щоб зупинити війну.

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