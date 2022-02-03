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На концертах не позначиться: стало відомо про стан здоров'я Софії Ротару, яка заразилася «Омікроном»

14:50 3 лютого 2022
Софія Ротару

Софія Ротару не уникла зараження коронавірусом. Артистка не приховувала від шанувальників цю сумну новину і повідомила, що боролася з небезпечною інфекцією протягом двох тижнів. І хоча ділитись подробицями народна артистка СРСР не стала, відомо, що у випадку з Ротаром коронавірус призвів до ускладнень. Про це заявив концертний директор співачки Ігор Курільов.

Він запевнив, що нині співачка одужує, тому не відмовлятиметься від запланованих концертів і вже незабаром повернеться на сцену.

«Нормально почувається. Вона багато не говорить, але все як завжди, не вперше хворіє людина, нічого складного. На концерти це не вплине», — заявив директор співачки.

Раніше шанувальники та зіркові колеги артистки не на жарт стривожилися, дізнавшись про її захворювання, особливо з огляду на збільшення кількості хворих знаменитостей.

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