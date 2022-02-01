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«От і до мене дістався «Омікрон»: Софія Ротару розповіла, як два тижні боролася з коронавірусом

20:30 1 лютого 2022
ротару

Співачка Софія Ротару заразилася коронавірусом, у 74-річної артистки підтвердився штам «Омікрон». Ротару в Instagram розповіла, що лікувалася два тижні, а зараз намагається розібратися з ускладненнями після захворювання.

«Ось і до мене дістався „Омікрон“. Два тижні безсонних ночей та боротьби за здоров'я. Коронавірус переможено, але не без ускладнень. Ситуація завдяки чудовим лікарям та медсестрам під контролем, але потрібен ще час та сили», — написала співачка.

Нагадаємо, раніше племінниця Софії Ротару співачка Соня Кей розповіла, що її мама — Лідія Ротару (Хлябич) — перенесла коронавірус.

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