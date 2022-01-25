Краще було б залишатися у будинку для людей похилого віку: Лідія Федосєєва-Шукшина заразилася від дочки коронавірусом

Російська актриса Лідія Федосєєва-Шукшина, яка восени минулого року офіційно оформила розлучення з Барі Алібасовим, заразилася коронавірусом від доньки Ольги після того, як поїхала з дому для людей похилого віку, передає «Собеседник».

Спочатку тест на коронавірус у Федосєєвої-Шукшиної був негативним. Але наступні два показали наявність COVID-19. Тож Федосєєва-Шукшина виїхала з пансіонату. Тепер вона сидить вдома на карантині з дочкою.

Нагадаємо, 83-річну Федосєєву-Шукшину донька відправила для оздоровлення в елітний підмосковний пансіонат для людей похилого віку, де доживає й артист Леонід Куравльов.

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