Пішки переходила кордон: Джамала з дітьми залишила охоплену війною Україну

Співачка Джамала, яка підтримала своїм зверненням мужні ЗСУ, змушена залишити свій дім у Києві та разом з маленькими дітьми блукати чужими країнами.

Артистка буквально вирвалася з охопленого війною Києва, який щодня піддається важким ракетним ударам, обстрілам та нападам диверсійних груп РФ. Залишити Україну Джамала вирішила через страх за життя своїх дітей.

«Я хочу прокинутися та почути, що це все лише фільм «Не дивись нагору». Метеорит розміром дві землі вже висить у нас над головами. І ще залишаються ті, хто каже, що ви щось вигадали.

Отже, 5 день із моменту, коли окупанти з Росії напали на Україну! 24-го вночі ми виїхали з Києва з дітьми, провели майже 4 доби в машині, на спонтанних привалах, майже без їжі, яку в стані шоку ніхто навіть не подумав взяти. 2 км за 4 години — приблизно так ми пересувалися.

«Чому?», — Запитаєте ви. Та просто мільйони жінок та дітей, покинувши все, свої квартири, речі… та все! Залишивши своїх чоловіків захищати країну, тікають, щоб урятувати дітей від снарядів. Україна — величезна прекрасна і така самостійна! Так, я думаю це ключове. Ми можемо дратувати своєю свободою сказати!

Стільки жертв, поранених, у тому числі маленькі діти. Жінки у підвалах під бомбами народили 6 дітей за ці дні. Таких маленьких українських націоналістів. Все, як ви любите.

А найголовніше — мені незрозумілий цей кривавий терор! І це саме він. Ви вигнали мене обстрілами з Києва, з моєї квартири. І що? Ви прийдете туди жити? Просто зайдете і скажете: «все, світ врятований»? Ні, я в це не вірю", — написала Джамала в Інстаграм.

На машині вони з чоловіком та дітьми дісталися Румунського кордону. Бекір залишився в Україні, а далі співачка змушена була йти пішки від українського до румунського кордону, оскільки сама вона не вміє кермувати. У Румунії Джамалу зустріли друзі сестри машиною. Зараз співачка з дітьми у безпеці, вона зупинилася у своєї сестри у Туреччині.

Також Джамала звернулася до російського та білоруського народу. Вона закликає не воювати проти України. Також вона звертається до світової спільноти, журналістів іноземних ЗМІ допомогти припинити це страшне кровопролиття на українській землі.

Нагадаємо, наші знаменитості активно вступають до лав захисників ЗСУ та територіальної оборони. Зі зброєю в руках захищають Київ Юрій Ткач, Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Трітенко.

Також Дмитро Дікусар та Фагот приєдналися до оборони столиці.

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