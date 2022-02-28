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Потанцюємо та заспіваємо: Дікусар та Фагот поповнили лави захисників України

18:11 28 лютого 2022
Дмитро Дікусар

Українські знаменитості продовжують вступати до лав ЗСУ та територіальної оборони. Слідом за Тарасом Тополем, Андрієм Хливнюком та репером Ярмаком на захист нашої країни стали хореограф Дмитро Дікусар та лідер гурту ТНМК Фагот.

Учасник шоу «Танці із зірками» в Інстаграм показав фото свого військового квитка та знімки з військкомату. До відео танцюрист додав хіт британського рок-гурту Status Quo — In The Army Now!

«Сьогодні поповнив ряди. Потанцюємо!», — не багатослівно прокоментував Дмитро Дікусар.

Фагот уже отримав зброю та поповнив ряди тероборони. Музикант вважає, що всі, хто може тримати зброю в руках, просто має ставати на захист своєї батьківщини.

«Зроби затяжку передай по колу… Усі, хто можуть тримати зброю, повинні це зробити, бо це наша земля і відступати нам нікуди. А той гнилий московський корабель має піти на**. Перемога буде за нами!» — написав Фагот.

Раніше у сили територіальної оборони ЗСУ репер Олександр Ярмак, продюсер Ігор Кондратюк, Юрій Ткач, Ахтем Сеітаблаєв, Олексій Тритенко та інші.

Ридуюча Світлана Лобода попросила зупинити війну в Україні.

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