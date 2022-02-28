Співачка Світлана Лобода слідом за багатьма артистами записала відео звернення, в якому просить зупинити війну в Україні. Вона називає себе українською співачкою, яка зараз живе в Європі, виступає, зокрема, і в Росії. За словами артистки, останні дні стали найгіршими в її житті.

Якщо Лобода зараз перебуває з дітьми в Європі, то її рідні — батьки, сестра, брати, тітки та дядьки, які вже не можуть виїхати з Києва, змушені ховатися від обстрілів у підвалах.

«Я — Світлана Лобода, я українська співачка. Протягом чотирьох років я жила в Росії і працювала в Росії, Україні та по всьому світу. Зараз живу в Європі. Останні п'ять днів, це найгірше, що сталося зі мною, моїми рідними та близькими. Я не можу зібрати себе і не знаю, що робити.

Я хочу сказати, що у моїй країні, в Україні, відбувається повномасштабна війна. Людей убивають, люди змушені ховатися у підвалах. Їм нічого їсти, а з ними поряд маленькі діти. Багато хто намагається втекти — під кулями, під ракетами!

У мене в Києві моя сім'я, мій тато, моя сестра, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі та дідусі, і вони всі ховаються в гаражах, підвалах, метро, тому що вивезти їх ми поки що не можемо, бо це дуже небезпечно .

Я вас дуже прошу, тих, хто може зупинити цей жах. Адже ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Але є люди, які вершать долі і які можуть зробити так, щоб усе це пекло закінчилося. Це всесвітня катастрофа для всього світу. І до чого ми прийдемо, незрозуміло. Наше життя — на волосині. А Україна з кожною секундою втрачає і втрачає, і втрачає людей. Але ж ми всі хочемо миру, всі люди на планеті — хочемо миру. Серед моїх передплатників 10 млн росіян, я вас дуже прошу, я благаю вас: давайте все зупинимо", — каже заплакана Світлана Лобода.

Відео дуже швидко набрало майже два мільйони переглядів. Щоправда, ім'я того, хто розпочав цю війну, і кого називає весь світ, Світлана не називає. Усі чудово знають, що російська армія вбиває українців за наказом Путіна.

Раніше звернення до російських матерів опублікував Святослав Вакарчук.

А гуморист із Білорусі Дмитро Танкович, який живе в Києві, закликав своїх земляків не воювати проти України.

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