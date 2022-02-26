«Ми тут вистоїмо, але з вами в ігри більше грати не будемо ніколи», — Олена Кравець зі сльозами на очах звернулася до російських квнщиків

Зірка «Вечірнього Кварталу» Олена Кравець зі сльозами на очах звернулася до відомих російських гумористів. Актриса опублікувала емоційний пост в Інстаграм, в якому закликає їх не мовчати, відкрито говорити про напад Росії на Україну і зробити все можливе, щоб зупинити цю криваву бійню.

«Хлопці, квнщики з Росії. Ви знаєте нашу команду, знаєте нашого президента. Ми неодноразово схрещували шпаги на сценах. Сьогодні вже не кумедно. Сьогодні гра змінюється щохвилини. Пам'ятайте, коли ми грали в КВК, іноді доводилося переписувати домашку чи візитку за ніч. Друзі, у вас ще є час переписати хід цієї гри. У вас велика багатомільйонна аудиторія. Ви класно вигадуєте, творите та складаєте. Друзі, придумайте що-небудь! У вас знайдуться методи. Вам вистачить мізків, щоб ця гра не закінчилася погано. Насамперед, для вас.

Ми тут, повірте, вистоїмо. Ми з вами в ігри більше не гратимемо. Ніколи», — каже Олена Кравець.

Вона наголошує, що у цій війні гинуть мирні люди.

«Розповідайте правду всім тим вашим мерзотникам, які думають, що тут якась визвольна операція. Вмикайтеся! Ви можете більше, ніж ви думаєте!», — крізь сльози каже Олена.

У публікації вона відзначила Гаріка Мартіросяна, Павла Волю, Гаріка Харламова та інших відомих гумористів.

Іван Урганта, Семен Слєпаков, Олександр Гудков уже виступили проти війни в Україні.

Потап та Маша Єфросиніна різко відповіли Миколі Баскову та Тіні Канделакі, які підтримали війну Путіна в Україні.

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