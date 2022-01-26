«Дуже хвилююся»: зірка «Кварталу» Олена Кравець дебютувала у великому кіно

Зірка «Кварталу» Олена Кравець, яка відзначила своє 45-річчя, дебютувала у великому кіно. Вона зіграла головну роль у комедії «Велика прогулянка». За словами акторки, вона дуже хвилюється. Олена спеціально не дивилася знятий матеріал, вперше побачить фільм під час прем'єри.

Героїня Олени Кравець, «глава сім'ї», викладач культурології, дружина та мама двох дітей Таня Драгоманова близька до акторки своєю душевністю та іронією.

«Тетяна моя — вона така освічена викладач в університеті. Вона така сильна, самодостатня жінка, але має певний спад у стосунках із чоловіком. Вона, з одного боку, хоче бути слабкою жінкою поруч із ним, з іншого — не може впоратися зі своїми амбіціями, навіть, коли залишається на самоті. Але вона його дуже любить. Це так цікаво спостерігати. Мені дуже близька така душевність у персонажів. І ось ця історія, до речі, дуже іронічна та весела, мені здається, вона стала запорукою відновлення їхніх стосунків», — розповіла Олена Кравець у «Ранку з Україною» (канал «Україна»).

У фільмі також знімалися Вєрка Сердючка з мамою, відомі футболісти, Андрій П'ятов та Євген Коноплянка, які вразили своїм артистизмом.

«Футболісти здивували нас насамперед своєю акторською грою. Ми не чекали такого! Вони талановиті не лише у футболі. Ну, а Вєрка Сердючка, ви ж розумієте, вона заходить у кадр, і це енергія, яка зносить тебе. Це природний комізм», — поділилася Кравець.

Знімальний день на майданчику розпочинався о сьомій годині. Щоб дістатися мальовничого лугу під Києвом, де родини Драгоманових та Наливайченків вели свою «битву за місце під мангал», виїжджати з міста доводилося ще о п'ятій годині. І ці ранні підйоми стали чи не найскладнішими для Олени Кравець.

«Я і так досить рано встаю. Але 5… це було дуже рано. А так було чудово. Це дуже мальовниче місце. І я сумую за ним. Там дуже чисте озеро, багато зелені. У нас навіть була своя коза, яку ми там годували всі», — поділилася акторка.

За сюжетом комедії, герої планують смажити шашлик, навіть гасло фільму — «шампури вгору!», але актори і знімальна група так і не спробували на майданчику смаженого м'яса.

«Я не хочу все розкривати. Але шашлик знімався в кількох дублях. Ми не могли його їсти тому, що його поливали спеціальною рідиною. Він мав палати, він підгорів. Тому ми їли — кавуни! Було багато кавунів, і ми їх їли, як не в себе», — згадує Олена Кравець.

У фільмі також знімалися шоумен Юрій Ткач, Ірина Гатун та Андрій Ісаєнко, Позитив, Михайло Жонін.

Саундтрек до фільму написав Андрій Данилко. Вперше за 20 років він створив пісню українською.

Раніше Олена Кравець уперше розповіла про серйозну хворобу.

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