Зірка «Кварталу» Олена Кравець зізналася, чому зірвалося святкування її 45-річчя

Зірці «Кварталу» Олені Кравець, яка вперше розповіла про свою хворобу, 1 січня виповнилося 45 років. Вона планувала відзначити ювілей у колі рідних та друзів, але все пішло не за планом. Свій день народження вона провела вдома, з чоловіком та дітьми. У новорічну ніч Олена працювала, а 1 січня двійнята Ваня та Катя лягли з температурою.

«Відсвяткувати до ладу не вдалося: у новорічну ніч працювали, а 1 січня малюки впали з грипом та температурою. Та й більшість друзів поїхали на канікули. Того дня я спіймала себе на думці, що така вимушена „неможливість“ свята мене зовсім не засмучує. Навіть навпаки… Я була спокійна, напувала дітей чаєм, вимірювала температуру, чистила мандаринки, дивилася кіно з чоловіком і відповідала на вітальні SMS та дзвінки… Така суєта-домашня і дуже зрозуміла, знаєте? І думок про те, що це ж „ювілей, ууу!!!“ (читати страшним голосом) зовсім не було», — написала Олена у своєму Telegram-каналі.

Вона також поділилася, що не боїться свого віку. Їй навіть цікаво дорослішати, спостерігати за змінами.

«Як і очікувалося, світобудова стала грати зі мною в цю гру та підкидати цікаве всяке на тему віку та ставлення до нього», — додала Кравець.

Раніше Олена Кравець розповіла про кризу у стосунках із чоловіком та розкрила свої секрети виховання дітей.

Також Ані Лорак поділилася, чому не є прихильницею заборон у вихованні доньки.

Фото instagram.com/lennykravets

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