27.39 / 27.61 30.86 / 31.24
Київ: -4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Росте вільною людиною»: Ані Лорак розкрила секрети виховання доньки

16:01 10 січня 2022
Ані Лорак

Співачка Ані Лорак, яка вивела на сцену свою 10-річну доньку Софію, розкрила свої секрети виховання. Артистка розповіла, що не є прихильницею заборон, дозволяє доньці самій приймати рішення та робити помилки, дозволяє їй фарбувати волосся та самовиражатися.

«Я вважаю, що дитина має розвиватися творчо та всебічно. Якщо все забороняти, то є можливість втратити особистість, якою моя дочка є. Тому швидше не веду її за собою, а йду за нею і намагаюся допомагати. Іноді вона робить помилки, але я розумію, що це необхідно, тільки на помилках людина може по-справжньому навчитися. Коли ти говориш щось дитині десять разів, це нічого не означає, адже ми, коли були маленькими, теж не особливо слухали дорослих, і усвідомлювали все лише з часом, набиваючи свої гулі і вже після розуміючи, що добре, а що погано. Тому я йду поруч із Софією і вважаю, що вона росте абсолютно вільною та творчою людиною», — сказала Ані Лорак в інтерв'ю «Антені».

Співачка розповіла, що готує для Софії улюблені страви — борщ, млинці та сирники.

Також Лорак зізналася, що для сцени обирає дороге блискуче вбрання, а в житті віддає перевагу спортивному стилю.

На новорічних концертах співачка хизувалась у сміливому вбранні з розрізом до талії та глибоким декольте.

Фото instagram.com/anilorak

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

торт

Навіть духовка не потрібна: торт «Пломбір» за бабусиним рецептом

Ганна Саліванчук

Зірка «Одного разу під Полтавою» роздяглася догола, щоб показати, скільки кілограмів «наїла» за свята

газ

Ціна на газ в Україні з січня 2022 року: які тарифи для населення

Козловський погладшав і показав свого нового друга

Козловський погладшав і показав свого нового друга

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.