«Росте вільною людиною»: Ані Лорак розкрила секрети виховання доньки

Співачка Ані Лорак, яка вивела на сцену свою 10-річну доньку Софію, розкрила свої секрети виховання. Артистка розповіла, що не є прихильницею заборон, дозволяє доньці самій приймати рішення та робити помилки, дозволяє їй фарбувати волосся та самовиражатися.

«Я вважаю, що дитина має розвиватися творчо та всебічно. Якщо все забороняти, то є можливість втратити особистість, якою моя дочка є. Тому швидше не веду її за собою, а йду за нею і намагаюся допомагати. Іноді вона робить помилки, але я розумію, що це необхідно, тільки на помилках людина може по-справжньому навчитися. Коли ти говориш щось дитині десять разів, це нічого не означає, адже ми, коли були маленькими, теж не особливо слухали дорослих, і усвідомлювали все лише з часом, набиваючи свої гулі і вже після розуміючи, що добре, а що погано. Тому я йду поруч із Софією і вважаю, що вона росте абсолютно вільною та творчою людиною», — сказала Ані Лорак в інтерв'ю «Антені».

Співачка розповіла, що готує для Софії улюблені страви — борщ, млинці та сирники.

Також Лорак зізналася, що для сцени обирає дороге блискуче вбрання, а в житті віддає перевагу спортивному стилю.

На новорічних концертах співачка хизувалась у сміливому вбранні з розрізом до талії та глибоким декольте.

Фото instagram.com/anilorak

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