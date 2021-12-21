27.13 / 27.34 30.50 / 30.87
Київ: -8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Українська Вітні Х'юстон»: Ані Лорак кардинально змінила імидж — нехай Мурат кусає лікті

9:53 21 грудня 2021
Ані Лорак

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно вразила фоловерів відвертим концертним вбранням, порадувала шанувальників, постаючи перед ними у абсолютно «оновленому» образі.

Фото Кароліна опублікувала у своєму Instagram.

«Новорічний марафон триває. На вас чекає багато сюрпризів цієї казкової ночі. Як вам моє перетворення?» — звернулася до шанувальників Ані.

«Відповідь» від фанатів не забарилася. Деяким з них Лорак нагадала співачку Шер, іншим — Настю Каменських, але більшості — Вітні Х'юстон. Про це вони написали у коментарях. Проте, не всі коментатори були у захваті.

При цьому найбільш віддані фанати співачки висловили припущення, що, змінивши образ, вона ще раз показала ексчоловіку, зраднику Мурату, який зараз з'являється в компанії київської візажистки Лілії, кого він втратив. Втім, чи це так, може сказати лише сама артистка.

Фото Ані Лорак із соціальних мереж

172

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рада

Депутати запропонували збільшити максимальні розміри доходів для ФОП та скасувати РРО: що про це відомо

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Погляд, яким обмінялися Кейт Міддлтон та принц Вільям на концерті, зворушив користувачів мережі (відео)

пенсії

Індексація з 1 березня та перерахунок пенсії за віком у жовтні: кому та на скільки підвищать виплати у 2022 році

реєстратор прро

Касові апарати з 1 січня: кого стосується та скільки ФОП заплатить за порушення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.