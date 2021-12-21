Популярна українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно вразила фоловерів відвертим концертним вбранням, порадувала шанувальників, постаючи перед ними у абсолютно «оновленому» образі.

Фото Кароліна опублікувала у своєму Instagram.

«Новорічний марафон триває. На вас чекає багато сюрпризів цієї казкової ночі. Як вам моє перетворення?» — звернулася до шанувальників Ані.

«Відповідь» від фанатів не забарилася. Деяким з них Лорак нагадала співачку Шер, іншим — Настю Каменських, але більшості — Вітні Х'юстон. Про це вони написали у коментарях. Проте, не всі коментатори були у захваті.

При цьому найбільш віддані фанати співачки висловили припущення, що, змінивши образ, вона ще раз показала ексчоловіку, зраднику Мурату, який зараз з'являється в компанії київської візажистки Лілії, кого він втратив. Втім, чи це так, може сказати лише сама артистка.

Фото Ані Лорак із соціальних мереж

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