Розріз до талії та декольте до пупка: Ані Лорак «помстилася» нареченій Мурата, здивувавши сміливим концертним вбранням

Українська співачка Ані Лорак, яку нещодавно атакували хейтери, на одному з недавніх концертів у Москві справила фурор, пише «Афіша».

Співачка вийшла на сцену у мінісукні без спідньої білизни. Розріз у вбранні був до талії, а декольте до пупка.

«Виконавиця хітів „Наполовину мій“ і „Не відпускаючи мене“, вийшовши у такому вбранні на сцену, просто прикувала до себе погляди публіки», — пише видання.

На думку журналістів, виріз вбрання надав простір для уяви глядачу: у відвертому декольте нижче погруддя видніються об'ємні півкулі грудей діви. Розрізи на рукавах до плечей склали основним відвертим ділянкам сукні незначну конкуренцію. При цьому на місці трусиків виднілася смужка від засмаги.

Співачка заспівала у дуеті з Мотом, який був уражений її виглядом.

Шанувальники були захоплені тим, як виглядає артистка, про що написали під постом Ані у соцмережах.

Вбрання Лорак багатьох схвилювало. «Красуня яка, а який образ шикарний», «Боже, хочу таку сукню», «Плаття вразило наповал! Фігура просто космос», «Ой, а де трусики?», «Не перестаєте дивувати», «Ну що за ніжки», «Кароліна, ви просто богиня», «Нині модно виступати без трусиків?» — прокоментували пост передплатники.

При цьому деякі з шанувальників співачки у фан-акаунтах відзначають, що кожного разу, коли колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу публікує знімки зі своєю нареченою Лілією, вбрання співачки стає все відвертішим — начебто вона хоче показати, яку красуню він втратив. Хоча, можливо, це просто збіг.

До речі, киянку Лілію відзначили у мережі масою компліментів та захоплень. Публіка вважає її красунею та дівчиною, що має смак.

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