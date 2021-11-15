«Більше з цим не жартую»: Олена Кравець розповіла про виховання дітей та кризу в стосунках із чоловіком

Зірка «Вечірнього Кварталу» та «Жіночого Кварталу» Олена Кравець, яка озвучила героїню у фільмі «Котячі світи Луїса Вейна» з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі, розповіла про свої принципи виховання дітей, секрети стосунків із чоловіком та баланс між сім'єю та роботою.

Багатодітна мама, яка виховує трьох дітей, зізналася, що це давалося їй нелегко, «вічні перегони» призвели до внутрішнього вигорання і змусили Олену переглянути своє ставлення до роботи.



«Я вирішила для себе цю проблему, балансуючи події. Наприклад, якщо активно йдуть зйомки, робота, я розумію, що мене буде менше у сім'ї. Потім, коли все закінчується, розумію, що є час на певний відпочинок — я поринаю в дітей, у себе, в роботу над собою, у свій стан. Це такий мій внутрішній баланс, бо встигнути все — це для мене вигоріти. Я вже так спробувала кілька разів і знаю, до чого це призводить. Тому більше з цим не жартую», — розповіла Олена Кравець у програмі «Твій день» (канал 1+1).

Також акторка поділилася секретами сімейного життя та розповіла, що у них із чоловіком за 19 років шлюбу були кризові періоди, які допомогли вирішити фахівці.

«У шлюбі є певні періоди, вони як рівні гри. Ти проходиш кожен із них і отримуєш якісь нові навички… Мені здається, що кожен період трансформує. І наші стосунки вже ніколи не будуть такими, як на початку. І це дуже цікаво. Мені подобається той рівень гри, на якому ми зараз із Сергієм живемо. У нас були певні кризи та прийняття одне одного. Мені здається, що зараз ми вийшли на такий рівний шлях, і я розумію, що таким його ще не знаю. І не лукавитиму, кожен з нас перебуває в індивідуальній терапії. Ми раніше мали загальну терапію, були в нашому житті обставини, які привели нас до фахівців. Це нам дуже допомогло. І це певне зростання, яке не може не відбиватися на якості наших стосунків у сім'ї. Для мене основний критерій — це легкість», — сказала Кравець.

Щодо виховання дітей, акторка зізналася: її методи виховання не змінилися, проте зараз вона сама внутрішньо інша, адже першу дитину народила у 26 років, а двійню — у 39. Олена зізналася, що давно мріяла про другу дитину.

«Ми завжди сім'єю у перші дні Нового року пишемо побажання на наступний рік. І через рік, 31 грудня, відкриваємо їх та читаємо. Якось у 2015 році я написала, що хочу дитину. І наприкінці року відкриваю побажання та розумію, що нічого не справдилося. Була дуже засмучена. Але потім у перші дні січня я йду до лікаря, роблю тест і дізнаюся, що вагітна», — поділилася акторка.



Зі старшою донькою Машею, якій уже 18 років, Олена у теплих стосунках, але не вважає себе її подругою. Хоче, щоб дочка відчувала, що має опору. Кравець зізналася, що Маша вже мешкає окремо. Секретом теплих стосунків між дітьми та батьками вважає здатність останніх пам'ятати себе у віці дітей.

Влітку двійнятам Кравець Каті та Вані виповнилося п'ять років, у день народження дітей акторка показала рідкісне фото з ними.

Фото Instagram.com/lennykravets

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