26.82 / 27.03 31.70 / 32.09
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Донька подруги Зеленського з «Квартал 95» Маша Кравець показала, якою стала красунею

10:03 4 вересня 2021
Олена і Маша Кравець

Донька актриси й телеведучої Олени Кравець вісімнадцятирічна Марія вже кілька років живе окремо від батьків, наймаючи квартиру з подружкою. При цьому у своєму Instаgram вона активно ділиться своїми думками й почуттями, радуючи шанувальників.

Рішення Маші почати самостійне життя не було підлітковим бунтом, а раціональним кроком. Як відомо, у 2016 році Олена народила двійнят Ваню й Катю. Тому 14-річна Марія вирішила не обмежувати батьків і переїхала. Дівчина відчувала себе самостійною, здатною постояти за себе та відповідати за свої вчинки.

У 2020 році Маша закінчила елітний приватний заклад на Печерську та серйозно зайнялася танцями.

Дівчина зрідка публікує свої фото, показуючи, як змінилася за останні місяці. Наприклад, днями вона записати «вечірній» сторіс, де показала себе у всій красі.

На знімку Маша у білій футболці, з ланцюжком на шиї округлила губи для поцілунку. Через те, що в сторіс немає можливості залишати коментарі, ніхто з читачів не залишив коментарів для Олени Кравець про те, що донька вже цілком доросла, а Олені, схоже, пора готуватися до ролі тещі. Втім, поки що це тільки припущення.

Нагадаємо, студія «Квартал 95» останнім часом намагається шукати нові формати своїх шоу, запрошувати в проєкти різних артистів. Так у цьому сезоні зміниться ведучий популярної передачі «Розсміші коміка».

177

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Банкомат

Термінали не працюватимуть, картки заблокують: «ПриватБанк» попередив клієнтів про проблеми 4 вересня

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі поділилася фото дочок — 15-річної Шайло та 16-річної Захари

Актриса в ролі Меган в машині

Вмираюча Меган Маркл обурила користувачів мережі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.