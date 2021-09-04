Донька подруги Зеленського з «Квартал 95» Маша Кравець показала, якою стала красунею

Донька актриси й телеведучої Олени Кравець вісімнадцятирічна Марія вже кілька років живе окремо від батьків, наймаючи квартиру з подружкою. При цьому у своєму Instаgram вона активно ділиться своїми думками й почуттями, радуючи шанувальників.

Рішення Маші почати самостійне життя не було підлітковим бунтом, а раціональним кроком. Як відомо, у 2016 році Олена народила двійнят Ваню й Катю. Тому 14-річна Марія вирішила не обмежувати батьків і переїхала. Дівчина відчувала себе самостійною, здатною постояти за себе та відповідати за свої вчинки.

У 2020 році Маша закінчила елітний приватний заклад на Печерську та серйозно зайнялася танцями.

Дівчина зрідка публікує свої фото, показуючи, як змінилася за останні місяці. Наприклад, днями вона записати «вечірній» сторіс, де показала себе у всій красі.

На знімку Маша у білій футболці, з ланцюжком на шиї округлила губи для поцілунку. Через те, що в сторіс немає можливості залишати коментарі, ніхто з читачів не залишив коментарів для Олени Кравець про те, що донька вже цілком доросла, а Олені, схоже, пора готуватися до ролі тещі. Втім, поки що це тільки припущення.

Нагадаємо, студія «Квартал 95» останнім часом намагається шукати нові формати своїх шоу, запрошувати в проєкти різних артистів. Так у цьому сезоні зміниться ведучий популярної передачі «Розсміші коміка».

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