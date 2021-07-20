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Шоу-бізнес

Олена Кравець показала п'ятирічних двійнят в їхній день народження

10:22 20 липня 2021
Олена Кравець

Акторка «Жіночого кварталу» і телеведуча Олена Кравець, яка зламала нещодавно ногу, показала своїх п'ятирічних двійнят в їхній день народження. Каті і Вані виповнилося п'ять років. З цього приводу батьки влаштували для дітей яскраве свято з тортом, аніматорами та друзями. Фрагментами святкування Олена поділилася в Інстаграм.

Ваня в чудовому настрої співав пісні, а Катя з цікавістю приміряла вбрання.

Ранок після дня народження діти зустріли в кумедних костюмах принцеси і дракона.

Нагадаємо, у Олени Кравець також є доросла дочка Марія. Дівчина живе окремо.

Раніше Олена Кравець в інтерв'ю розповіла про свій непростий шляху до успіху і про те, чому хотіла поїхати з України.

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