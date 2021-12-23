Зірка «Кварталу» Олена Кравець вперше розповіла про серйозну хворобу

Зірка «95 Кварталу» Олена Кравець, яка розповіла раніше про кризу у шлюбі та виховання дітей, вперше зізналася, що три роки бореться із серйозним захворюванням. В інтерв'ю Маші Єфросініній вона зізналася, що помітила на шкірі плями. Лікарі спочатку не побачили в цьому нічого страшного, але потім з'ясувалося, що у Олени кропив'янка. Однією із причин хвороби Кравець називає емоційне потрясіння.

«Три роки тому нізвідки, не зрозуміло чому, невідомо як, чому трапилася зі мною якась реакція шкірна. Не зрозуміло, на що, напевне, емоційне потрясіння. Я зараз уже, звичайно, розумію, на яке. З'явилася одна пляма. Я вислала фотографію лікарю, вона сказала, що це кропив'янка, проходить максимум через шість тижнів: „Не парся“. І я не парилася. І ось минуло шість тижнів, а кропив'янка не пройшла. Ось уже третій рік вона зі мною. Це мій життєвий контекст. Ми з нею за ручку», — розповіла Кравець.

Наразі актриса на шляху до одужання. Вона зізнається, що про це їй поки що складно говорити, оскільки боротьба все ще не завершена.

«Я сьогодні не хотіла би заглиблюватися в цю тему, поки вона не стане перегорнутою сторінкою. Я хочу закінчити лікування. На сьогоднішній день я стала „магістром“ у галузі лікування подібних штук. Не хочу говорити слово „захворювань“. На сьогоднішній день слова „захворювання“ з коренем „біль“ немає, але я, як і раніше, на шляху до виходу з цієї історії», — розповіла Кравець.

Також Олена розповіла, як запропонувала 15-річній дочці Марії жити окремо. Зараз Маші 18 років, вона навчається в університеті та захоплюється танцями. Також Олена з чоловіком Сергієм виховують п'ятирічних двійнят — Катю та Ваню.

Фото instagram.com/lennykravets

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter