«У вас є останній шанс врятувати своїх дітей», — Святослав Вакарчук звернувся до російських матерів

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав, який підтримав українців спонтанним концертом у центрі Києва, звернувся до російських матерів і закликав їх врятувати своїх синів, які, вирушаючи вбивати українців, йдуть на вірну смерть.

«П'яту добу по всій Україні гинуть люди від російських бомб, наші мирні міста ще кілька днів тому — зараз перебувають під ударами ваших балістичних ракет. Наші діти народжуються в бомбосховищах і, як це жахливо, гинуть під акомпанемент і через російські обстріли.

Це військовий злочин, якого не було в Європі з часів Другої світової війни! Ім'я злочинця відоме всій планеті. І зупинити його ви можете. Так! Саме ви!!", — каже Святослав.

Він закликає росіян не боятися, виходити на мітинги проти війни, вимагати від влади зупинити це божевілля та вивести війська з території України.

«Не мовчіть! Поки що не зовсім пізно. Виходьте! УСІ! на площі та вулиці своїх міст і сіл, по всій Росії — чим більше вас, тим менший ваш страх. Вимагайте припинити війну!, — просить Вакарчук.

Окремо він звернувся до російських матерів, сини яких зараз воюють проти українців та тих, хто збирається на війну. Путін убиває не лише українських мирних мешканців, дітей, наших захисників, а й своїх громадян.

«Прямо зараз ваших дітей убиває Путін. Усіх ваших дітей! І тих, кого відправляє гарматним м'ясом на війну, і тих, у кого він майже забрав майбутнє у вільному світі. Майже. У вас є останній шанс врятувати своїх дітей — говоріть з ними! Нехай відмовляються їхати воювати до України! Не ставайте мовчазними співучасниками вбивств ваших дітей кремлівськими злочинцями!» — звертається Святослав Вакарчук.

Він також залишив телефон для тих, чиї сини «заблукали» чи зникли в Україні.

Раніше гуморист Дмитро Танкович звернувся до земляків-білорусів із проханням не воювати проти українців.

Також Олена Кравець звернулася до російських квітників допомогти припинити війну.

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