«Ми тут, ми разом»: «Океан Ельзи» дасть спонтанний концерт у центрі Києва

Група «Океан Ельзи» разом із лідером Святославом Вакарчуком, який розповів раніше, як змінило його батьківство, потішили шанувальників сюрпризом. Музиканти оголосили про спонтанний концерт у центрі Києва. Вони виступатимуть на Пішохідно-велосипедному мості о 15:00. Так Вакарчук із колегами вирішили підтримати українців.

«Океан Ельзи» виконає кілька пісень просто разом з нами усіма. Ми тут. Ми разом. Ми сильні та об'єднані", — йдеться у повідомленні в Telegram-каналі гурту.

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