«Я дуже щасливий, що маю сина»: Вакарчук розповів, як змінило його батьківство

Лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук, який повернувся у крісло зіркового наставника вокального шоу «Голос країни», вперше розповів, як змінило його батьківство та прокоментував зміни в особистому житті.

«Звичайно, маленькі діти впливають на якісь побутові зміни. Ну і, безперечно, з'явилися певні емоції, яких я раніше не знав. Але в глобальному масштабі — з погляду мого ставлення до життя, все як і раніше: люблю музику, людей, намагаюся жити насиченим життям. Просто завдяки синові моє життя стало більш змістовним», — поділився Святослав в ексклюзивному інтерв'ю журналу «Телетиждень».



Інформацію про народження сина Святослав, який зазвичай тримає приватне життя подалі від камер, не приховував: «Як би я міг це приховати?! Я дуже щасливий, що маю сина!».



Музикант зізнався, що співає синові колискові й навіть планує випустити альбом із ними.



«Навіть хочу записати альбом колискових. Щоправда, син ще дуже маленький, щоби вибрати, які йому більше подобаються. Тому доведеться трохи зачекати», — сказав Вакарчук.

На питання про кризу середнього віку, Вакарчук відповів, що після народження дитини в нього відбулася переоцінка цінностей: «Чесно кажучи, я не зовсім розумію, що це таке. Деякі кажуть, що криза середнього віку починається в 30 років, деякі — що в 40 або 50. Але ж вона не може тривати 20 років?! Безумовно, у мене відбулася переоцінка цінностей — це зумовило багато подій у житті. Чи це криза? Не знаю. Я не фахівець із цього питання».

Нагадаємо, Святослав Вакарчук повернувся до тренерського крісла після п'ятирічної перерви. Своє рішення обумовлює тим, що за цей час прийшла нова музична епоха та молоді артисти, на яких цікаво подивитися, тому він погодився на пропозицію знову стати тренером «Голосу країни» на каналі 1+1.

«Минув час, змінилися обставини — настала нова музична епоха, з'явилося багато талановитих молодих людей. Мені стало цікаво подивитися на них. А команді проекту, очевидно, було цікаво знову побачити мене у ролі тренера. Тож відмовлятися від такої пропозиції у мене не було причин», — наголосив Вакарчук.

Щодо майбутніх музичних планів, Вакарчук підтвердив, що у квітні 2022 року на шанувальників чекає новий альбом «Океану Ельзи», в якому, окрім стандартного звучання гурту, плануються й несподівані треки.

Усі подробиці другого випуску «Голосу країни» — читайте у «ФАКТАХ».

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