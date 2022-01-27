«Я класна, вільна та весела»: дочка Костянтина Меладзе Лія розповіла про свою участь у проєкті «Голос країни»

Стартував ефір дванадцятого сезону популярного проєкту «Голос країни» («1+1»). Тренерами цього разу стали Святослав Вакарчук, Оля Полякова, Потап та Надя Дорофєєва. Усі вони вже почали набирати учасників до своїх команд на «сліпих» прослуховуваннях. Прийшла на кастинг і 17-річна донька відомого продюсера Костянтина Меладзе Лія. Дівчина каже, що давно мріяла потрапити до проєкту, отримавши добро від батька.

«З вокалом у мене все досить добре»

— Ліє, чому ти вирішила брати участь у телевізійному талант-шоу?

— Мені треба було з чогось починати кар’єру співачки. Сцена «Голосу країни», на мою думку, дуже логічне й відповідне місце для цього. До того ж багато хто з моїх друзів вже пройшли сцену «Голосу», і я з часом дійшла висновку, що теж хочу це зробити.

— Це означає, що для тебе питання, ким стати, вже вирішене?

— Зараз я ще не впевнена, що стану саме співачкою, але однозначно моє майбутнє буде пов’язане з музикою.

— Довго готувалася до проєкту?

— Близько двох місяців. А от над рішенням взяти участь у шоу довго не роздумувала. Я раптом зрозуміла: якщо не зроблю цей крок саме зараз, то просто зійду «з дистанції». А мені зовсім не хотілося, щоб це сталося. До того ж я дізналася, що кастинг на участь у «Голосі країни» продовжено на кілька тижнів. Тож можна вважати, що я буквально вскочила в останній вагон. Почала готувати для кастингу пісню Аріани Гранде, але мені сказали, що ця композиція не дуже популярна. Краще поміняти її на більш відому пісню. Тоді я обрала «Алілу».

— Ти проходила всі етапи кастингу?

— Звичайно! Спочатку для участі в проєкті вибирали тих, хто надіслав заявку. Потім мене покликали на особистий кастинг, який проходив у офісі каналу. Після того як мене відібрали, залишився лише телевізійний кастинг, який, власне, й вирішує, чи проходить учасник далі.

— Страшно від думки, що можуть не взяти?

— Мабуть, я найбільше переживала тоді, коли подавала заявку. Абсолютно не зрозуміло, візьмуть мене чи ні. Чесно кажучи, не була повністю впевнена в тому, що мій вокал досконалий на всі 100 процентів. От коли вже перейшла до другого етапу, з особистим спілкуванням, жодних сумнівів не було.

— Ти ж розуміла, що завдяки прізвищу Меладзе тобі буде важко відмовити!

— У глибині душі я розуміла, що йду на шоу та своєю історією можу багатьох зацікавити. Але, з іншого боку, я досить харизматична та мила людина. Принаймні, мені так здається. Думаю, прізвище тут ні до чого. Якби я погано співала, швидше за все, мені порадили б прийти наступного сезону. Так що вважаю, з вокалом у мене теж все досить добре.

«Їздила на всілякі фестивалі та конкурси, проте жодного разу не вдалося здобути перемогу»

— Давно співаєш?

— Вокалом займаюся шість років. Але професійно та систематично — лише два. У шість років батьки віддали мене до музичної школи за класом скрипки. Я займалася близько чотирьох років, але зрештою втекла. Скрипка — зовсім не те, на що хотілося б витрачати час та псувати нерви. Мені страшенно не подобався цей інструмент. Пам’ятаю, тоді найбільше хотілося бігати у дворі, байдикувати, гуляти з подругами. А доводилося постійно розучувати домашні завдання, займатися сольфеджіо. Зрештою, я покинула скрипку та пішла на вокал.

— Як узагалі з’явилася ідея зі скрипкою?

— Колись тато теж вчився грати на скрипці. Але, гадаю, не це було головною причиною. Швидше за все, тут зіграло роль бажання моєї сестри Аліси, якій у дитинстві дуже подобалася… форма скрипки! І ось нас разом відправили на заняття. Аліса почала навчатися з задоволенням, а я після першого ж уроку прямо зчинила істерику з приводу того, що не хочу займатися на цьому інструменті. І так тривало усі чотири роки.

— Ти ще довго протрималася!

— Я ходила, просто зціпивши зуби. А потім буквально почала благати батьків дозволити мені кинути заняття. Тож якщо зараз мені дадуть скрипку, то не захочу навіть в руки її брати, бачити не хочу. Все змінилося, коли зайнялася вокалом. Відразу ж зрозуміла, що мені подобається співати. Це були приватні уроки з педагогом, з яким добре знайомий мій тато. Минуло трохи часу, і я почала їздити на всілякі фестивалі та конкурси.

— Вигравала?

— Жодного разу! Якось, щоправда, посіла друге місце. Звичайно, було неприємно, коли виділяють когось іншого, а не тебе. Але це мене не дуже засмучувало.

— Може, зумієш здобути перемогу в «Голосі країни»?

— Конкуренція на проєкті досить серйозна, багато хлопців із сильними голосами. Але я, чесно кажучи, не буду сумувати з цього приводу. Та й не ставлю собі за мету обов'язково виграти. Це зовсім не моя ціль.

— Яка ж у тебе тоді ціль?

— Хочу спробувати щось нове, розкрити у собі музичні та людські сторони. Просто знайти нових друзів, які так само, як і я, горять музикою.

Костянтин Меладзе завжди підтримує улюблену дочку (фото з інстаграму)

«Знімалася у молодіжному серіалі, реаліті-шоу, але акторство — це не моє»

— До кого з тренерів хотілося б потрапити?

— Коли я лише подавала заявку, не знала, хто буде входити до складу тренерської команди. А дізнавшись, одразу захотіла потрапити до Наді Дорофєєвої. Впевнена, що вона найближча мені за духом — яскрава, весела, добра.

— Пишеш сама музику?

— Намагаюся, але поки що нічого не виходить. Хоча це нормально, у мене ще все попереду. Минулого року я закінчила школу й тепер готуюся до вступу до одного з університетів США за спеціальністю саундпродюсер.

— Ще навчаючись у школі, ти входила до складу молодіжної групи FAR FOR. Чому пішла звідти?

— Здалося, все, чого я могла досягти в цій групі, виконано. До речі, колектив існує й досі. Працювати там дуже подобалося, зізнаюся, могла б залишатися в групі дуже довго. Але в якийсь момент я зрозуміла, що мій творчий розвиток зупинився. Я пішла, хоча ще довго відчувала, як не вистачає дружби, яка була між нами, учасницями. Потім знімалася у молодіжному серіалі, реаліті-шоу. Минуло небагато часу, і стало очевидно: акторство — це не моє. Я люблю репетиції, сам процес підготовки, а щойно вмикаються камери, почуваюся некомфортно.

— Що сказав тато, дізнавшись, що ти йдеш на «Голос країни»?

— Насправді він давно знав, що хочу спробувати себе на цій телевізійній сцені. Для тата моє рішення не стало новиною. Він мене, звісно, підтримав. Як і у всіх моїх бажаннях. Аліса, дізнавшись, що я йду на «Голос», зраділа й відразу заявила, що стану переможницею (сміється). Думаю, і брат Валерій, побачивши мене по телевізору, дуже зрадіє.

— Відомо, що ти зустрічалася з фіналістом «Голосу» Владом Фенічком.

— Він також вплинув на моє рішення йти на проєкт. Влад був у команді Діми Монатика й багато розповідав про те, що відбувається за лаштунками шоу. Це дуже надихнуло. Ми з Владом вже не разом, нещодавно розірвали свої стосунки. Хоча сподіваюся, він все ж таки за мене вболіватиме.

— Отже, всі твої думки зараз лише про музику.

— Вони про те, яка я класна, вільна та весела. По суті, у мене останній рік безтурботного дитинства, живу лише для себе. Дякувати Богу, батьки ніколи не ставилися суворо до мого виховання. За 17 років життя вони поділилися зі мною всіма своїми принципами та мудрістю. Для них на першому місці завжди була безпека дітей. І я щаслива, що мені було надано певний ступінь свободи. А музика… Що про неї думати? Я просто живу нею.

На фото у заголовку: Лія не сумнівається, що її майбутнє буде пов’язане з музикою (фото «1+1»)

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