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Шоу-бізнес

«Спілкуюся тільки з татом»: дочка Меладзе, яка стала учасницею «Голосу країни», розповіла про непрості стосунки з Вірою Брежнєвою

9:57 24 січня 2022
лія меладзе

17-річну Лію Меладзе, дочку продюсера Костянтина Меладзе, незабаром можна буде побачити у шоу «Голос країни». Готуючись підкорювати сцену, Лія розповіла у коментарі ТСН, що з батьком вони бачаться не надто часто, іноді зустрічаються на вихідних, але постійно телефонують і листуються в соцмережах. А ось із Вірою Брежнєвою у Лії контакту немає.

За словами дочки Меладзе, з Брежнєвою вона не сварилася, і конфліктів між жінками не було — просто немає діалогу. «Ми взагалі не спілкуємося. Я спілкуюсь лише з татом. Конфліктів ніяких не було, взагалі нічого не було», — розповіла Лія.

17-річна Лія Меладзе зараз живе у Києві, закінчила британську школу та готується до вступу у музичний університет США на спеціальність «саундпродюсер». Лія має досвід виступу на великій сцені — вона співала в групі FAR FOR.

Фото meladzeliya/instagram

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