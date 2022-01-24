Образа Полякової та заява Вакарчука: всі подробиці першого ефіру «Голосу країни-12»

На каналі «1+1» відбулася прем'єра дванадцятого сезону вокального шоу «Голос країни». До оновленого складу тренерів увійшли українські зірки: Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва та Святослав Вакарчук.

«Голос країни» стартував із спільної пісні тренерів. Український продюсер Потап, поп-корольова Оля Полякова, співачка Надя Дорофєєва та рок-легенда, соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук разом виконали пісню «Старі фотографії» Скрябіна.

Новий сезон «Голосу країни» проходитиме під слоганом «Так звучить твоя країна». Тренери обіцяють, що шукатимуть справжній голос нації, тих людей, які живуть поруч із нами та про талант яких має дізнатися вся країна. Крім того, в сезоні братимуть участь самобутні групи та дуети. Відомо, що цього сезону було отримано понад 5000 заявок, але лише 100 найунікальніших голосів потрапили на сліпі прослуховування.

Ведучі шоу — Юрій Горбунов та Катя Осадча. Переможець проекту отримає як приз квартиру в столиці України.

Першим відкрив прослуховування Євген Бічасний із Херсона.

— Хочу показати, як звучить мій край, — сказав учасник. — Вижму сто відсотків свого таланту.

Запальне виконання хіта Bee Dees одразу розвернуло крісло Олі Полякової. Потім не втрималася Дорофєєва та Потап.

— Я просто закохалася у ваш голос, — вигукнула Полякова.

— Ви розбиватимете серця! - сказала Надя Євгенові. — Ви потрібні моїй команді.

Євген обрав команду Наді Дорофєєвої.

Надя Дорофєєва

— Я тримаю обличчя, — відповіла скривджена Полякова. — Але я люблю Дорофєєву.

Олена Чукаленко із Києва довгі роки мріяла підкорити сцену «Голосу». Дівчина виконала хіт «Вільна», розвернувши всі чотири крісла.

— Що це відбувається! - захопилася Полякова.

Виявилося, що Олена — дочка циганського барона. Після виступу дівчина погадала всім тренерам, окрім Вакарчука.

— Не люблю знати, що на мене чекає, — сказав співак.

А ось Потапу Олена натякнула, що незабаром він може стати батьком.

Свій виступ Олена завершила циганською піснею.

— Ви — вокалістка від Бога, — визнала Ольга.

Олена обрала команду Олі Полякової.

Оля Полякова

Підкорити сцену вирішив і Михайло Ніколаєнко з Дніпра — викладач вокалу для дітей.

— Віддам всього себе, щоб розвернути крісла тренерів, — сказав хлопець.

Михайло виконав хіт Вакарчука «Дівчина із іншого життя», але ніхто так і не повернув крісла.

Вперше в історії шоу з'явився п'ятий тренер — команду набирають співачка Олександра Заріцька та Андрій Мацола. «Народні тренери» взяли в команду Михайла першим з 14 учасників.

На сцену 12 сезону шоу вийшла кримська татарка Аліє Хаджабадінова. Їй довелося переїхати із Криму до Києва. На півострові вона розпочала кар'єру співачки, проте все обірвалося раптово. Наразі вона працює рекрутером у IT-компанії, але не залишає надії стати співачкою. На проект «Голос країни» Аліє прийшла показати, що кримськотатарські пісні — це скарб народу.

Голос Аліє розвернув крісла Потапа, Дорофєєвої та Вакарчука.

— Не сильно за неї змагайтесь, — заявив Святослав. — Я без вас не піду.

— Я теж, до речі, із Криму! - вигукнула Дорофєєва.

Аліє обрала команду Вакарчука, ставши першою в його команді.

Аліє Хаджабадінова

Зненацька Оля Полякова згадала, як їхала до Венеції на концерт «Океана Ельзи». Співачка наголосила: цілий день їхала на концерт із Тоскани. Човен зламався, Полякова запізнилася та встигла лише на одну пісню. Святослав згадав цей концерт та розповів: того дня площа до Палаццо Дукале була повністю наповнена людьми.

— Якщо ти можеш представляти свою країну, то виростають крила, — сказав Святослав. — Це один із найкрасивіших виступів, дякую, що ти про нього нагадала.

Святослав Вакарчук

У першому випуску на сцену шоу вийшов Ярослав Гав'янець із Тернопільської області. Хлопець розповів, що з самого дитинства мріяв про сцену та після школи вступив на факультет драматичного театру та кіно. Проте не доучився — вступив до лав ЗСУ, а потім вирушив до АТО. Під час захисту Донецького аеропорту у 2015 році потрапив у полон. Кіборг отримав свободу і зізнається: період психологічної реабілітації у нього триває й досі. Ярослав прийшов на «Голос країни», щоб здійснити свою дитячу мрію — бути на сцені, адже саме театр та спів — це те, де він міг бути, якби не війна.

На «Голосі країни» Ярослав заспівав трек «Тебе це може вбити» гурту «СКАЙ» та розвернув крісло Олі Полякової.

Ярослав Гав'янець

Інеса Грицаєнко із села Мотовилівка багато років співає і не вперше штурмує вокальну сцену. Переїхавши до столиці у 14 років, Інеса почала виступати у різних клубах, щоб заробити на життя. Проте завжди мріяла про найбільшу музичну сцену країни. На сцені «Голосу країни» дівчина подарувала несподіване джазове звучання одному із найпопулярніших хітів минулого року — «Гуси». Сестра акомпанувала Інесі на саксофоні.

Інесса розвернула всі чотири тренерські крісла.

Інеса Грицаєнко

— Інтерпретація пісні була кращою за оригінал, — несподівано заявив Вакарчук.

— Точно! - підтримала його Оля.

Інеса обрала команду Наді Дорофєєвої.

Дмитро Ротькін приїхав із Одеси. Хлопець працює на круїзних лайнерах та об'їздив понад 70 країн світу.

Хіт Чака Беррі розвернув крісла Дорофєєвої та Полякової.

— Ви мені дуже потрібні, — вигукнула Дорофєєва.

— Ідіть до мене, — сперечалася з Дорофєєвою Полякова.

Дмитро обрав команду Дорофєєвої.

— Я плакатиму, — образилася Полякова.

Ярина Солоненко із Ковеля працює консультантом у магазині.

— Але моя душа лежить до музики, — сказала Ярина. — Я хочу продовжити справу мого прадіда.

Ярина виконала хіт «Фортепіано», акомпонуючи собі на бандурі. Але ніхто із суддів так і не розвернувся.

Павло Нажига приїхав на «Голос» із Чернівців. Хлопець працює у караоке та виховує двох дітей.

— Хочу, щоб мої діти мною пишалися, — сказав Павло.

Хлопець виконав хіт «Лейла», розвернувши крісла Потапа, Наді Дорофєєвої та Олі Полякової.

— Ти розтопив моє серце, — зізналася Оля.

— Ти маєш гарний чоловічий голос, — сказав Потап.

Павло вибрав команду Потапа.

Потап

На сцені «Голосу країни» виступив фольклорний гурт GG ГуляйГород. Учасниці Настя та Ірина познайомилися під час навчання на фольклористок. Вони збирали старовинні пісні, давали їм нове життя. Для того, щоб додати своїй творчості електронного звучання, вирішили покликати сучасного музиканта і знайшли Андрія. Зараз гурт популяризує українську пісню у світі та виступає на фольклорних фестивалях у Польщі, Франції, Греції, Німеччині та навіть в Індії та Африці.

На сцені проекту гурт заспівав трек «Веснянка» у сучасній обробці. Але ніхто із суддів так і не розвернувся до артистів.

GG ГуляйМісто

Але команду обрали «народні тренери», давши учасникам другий шанс.

Ганна Кіндзерська приїхала на «Голос» із Ніжина. Ганна з багатодітної сім'ї — має шість братів і одну сестру.

Сильний голос Ганни розвернув усі тренерські крісла.

— Ви і є голос нашої країни! - захопилася Оля.

— Я шукаю своїх людей, — сказав Вакарчук. — Я не хочу вас відпускати і засмутюся, якщо мене не виберете.

Ганна зізналася, що її душа лежить до Вакарчука та обрала його команду.

Нагадаємо, в шоу «Голос країни» візьме участь 17-річна донька Костянтина Меладзе.

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