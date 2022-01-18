Оля Полякова у свій день народження здивувала відвертим зізнанням

Королева ночі Оля Полякова, яка показала чим підкріплюється перед концертами, 17 січня відзначила день народження. Співачці виповнилося 38 років. Якщо раніше зірка комплексувала з приводу віку і говорила, що їй виповнюється чергові 17, то зараз приймає його та пишається собою.

У святковий день Оля на своїй сторінці в Інстаграм здивувала відвертим зізнанням.

«Багато років я була незадоволена собою, мені здавалося, що я не досить… талановита, красива, молода, розумна, сексуальна, освічена, хоробра, цікава, мало чого? Для кого? Це я зрозуміла пізніше … Ми живемо в полоні стереотипів і соціальних оцінок, нам соромно, незручно, незручно робити те, що хочемо, виглядати, як хочемо, жити, як хочемо, і все своє життя ми хочемо відповідати, і я теж … і тільки у той момент, коли ти ставиш питання Кому? Кому ти винен? І тільки після того, як зрозумієш, що тільки собі, усвідомлюючи свою цінність у досвіді, у віці, у навичках, набутих та даних від народження, ти починаєш просто жити та радіти, не озираючись на думки та оцінки тих, хто жодного стосунку не має ні до тебе, ні до твого життя! Сьогодні я нарешті задоволена тим, що відповідаю лише перед собою! Те, як я виглядаю, як живу, як поводжуся, як працюю, як комунікую зі світом, має Мене влаштовувати, і комплекси, пов'язані з віком, становищем і моїм місцем під сонцем потихеньку розчиняються! З моїм Новим роком!», — написала Полякова.

Під постом у коментарях її привітали зіркові друзі, залишаючи теплі побажання.

Сама Оля початок дня провела в салоні краси, готувалася до гучного святкування. Увечері іменинниця зібрала зіркових друзів у ресторані. Іменинниця виблискувала в чорній міні сукні.

Привітати її прийшли близька подруга Маша Єфросиніна, Юрій Горбунов та Катя Осадча, Леся Нікітюк. Андре Тан, Олексій Суханов, продюсер Михайло Ясинський та, звичайно ж, чоловік Вадим та доньки.

За багаторічною традицією, день народження Оля Полякова відзначала у відпустці за кордоном і влаштовувала свято з національним колоритом тієї країни, в якій відпочивала. Цього року відпочинок довелося відкласти, оскільки Оля була зайнята підготовкою фільму «Зірки за обміном», в якому зіграла головну роль і виступила продюсером, а також сіла в крісло зіркового тренера «Голосу країни», зйомки якого зараз у розпалі.

Фото instagram.com/polyakovamusic

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