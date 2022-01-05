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Пончики та «поцілунки»: Оля Полякова налякала шанувальників тим, як «підкріплюється» під час виступів

10:03 5 січня 2022
Оля Полякова

Популярна співачка (а тепер ще й акторка) Оля Полякова любить, як і її старша дочка Маша, радувати шанувальників не зовсім звичайними постами у соціальних мережах.

Так, напередодні «Королева ночі» опублікувала у своєму Instagram відеозапис із гримерки, на якому можна побачити завалений різноманітною їжею стіл, у тому числі й пончиками — улюбленою їжею акторів.

«Так дорогі мої. Ну що треба підкріпитися перед другою виставою», — сказала вона, простягаючи руку до довгоочікуваного перекушування.

Але при цьому в тих же сторіз співачка розмістила ряд інших роликів, у тому числі й один досить незвичайний. На ньому вже актриса робить глибокий вдих і пристрасно цілується з відомим бородачом-веселуном DZIDZIO.

Деякі вірні шанувальники Олі спочатку розпереживалися: а як же моральні підвалини зразкової мами двох дівчаток?

Але потім один із користувачів пояснив, що це не запис із гримерки, а кадр із фільму, прем'єра якого відбулася кілька днів тому. І поцілунок — хитрий задум сценаристів. Тим самим він заспокоїв деяких «надто пильних» громадянок.

Нагадаємо, що у різдвяній комедії «Зірки з обміну» Оля Полякова та Михайло Хома (він же DZIDZIO) грають поп-зірок, які змагаються один з одним у битві за гонорари, глядачів та музичні премії. Заради кар'єри обидва забули про свої сім'ї. Але зненацька обмінявшись тілами, прагнуть все виправити.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в український прокат вийшла комедія «Зірки з обміну» з Олею Поляковою та DZIDZIO. Продюсери фільму стверджують, що він призначений для перегляду родиною.

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