17-річна донька Костянтина Меладзе стала учасницею «Голосу країни»

Дочка продюсера та композитора Костянтина Меладзе — 17-річна Лія стала учасницею вокального проекту «Голос країни», який незабаром стартує на 1+1. Дівчина прийшла на «сліпі» прослуховування, чим дуже здивувала глядачів та наставників.

«Я змалку мріяла потрапити на «Голос країни». Мій батько задовго до моєї заявки знав, що я хочу пробувати себе саме на цьому шоу, і навіть дав мені пораду бути самою собою. Щороку я хотіла прийти на сліпі прослуховування, але мій перфекціонізм не давав мені цього зробити. Я дуже багато часу працювала, щоб показати себе зараз, самовдосконалювалась. Дуже хочу, щоб «Голос країни» став початком моєї боротьби зі страхом «неідеальної себе», — сказала Лія Меладзе.



На запитання, що відчувала на сцені, співачка відповіла: «У мене була абсолютна дереалізація. За все життя я зробила багато неймовірних речей, виступала на великих сценах, знімалася у багатьох відео роботах, але нічого особливішого, ніж сцена «Голосу країни», у мене ніколи не було. Я була як уві сні».



17-річна дівчина живе в Києві. У неї є старша сестра Аліса та молодший брат Валерій. Дочка Меладзе навчалася у британській школі, а зараз готується до вступу до музичного університету в США за спеціальністю «саундпродюсер».

Лія з дитинства захоплювалася музикою, створила гурт FAR FOR, де виступала у ролі солістки до жовтня минулого року. Відомо, що Лія Меладзе зустрічалася із фіналістом третього сезону вокального проекту «Голос.Діти» Владом Фенічком. Разом вони святкували 16-річчя Лії. Вечірку організовував для дочки та її друзів батько Константин Меладзе.



Чи зможе Лія Меладзе розвернути крісла зіркових наставників, стане відомо в одному з ефірів шоу.

Нагадаємо, тренерами 12-го сезону стали продюсер Потап, Надя Дорофєєва, соліст гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, а також поп-корольова Оля Полякова, яка вперше сіла в червоне крісло. Дванадцятий сезон шоу пройде під девізом «Так звучить твоя країна».

Тіна Кароль, чиї підопічні неодноразово перемагали у шоу, заявила про інтриги та залишила його. Після скандалу співачку запросили як спеціальну гостю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможець «Голосу країни» 19-річний Роман Сасанчин став батьком.

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