«Вас ніколи не вибачать»: Дмитро Танкович емоційно звернувся до білорусів

Відомий телеведучий, гуморист, учасник «Дизель Шоу» Дмитро Танкович звернувся до своїх земляків-білорусів та закликав їх не воювати проти українців. Своє звернення комік опублікував на сторінці у Facebook.

«Я хочу, щоб ви зрозуміли: те, що відбувається зараз — це початок кінця імперії, яка іменувала себе Росією. І якщо ви зараз підключитеся, підете вбивати українських жінок, дітей, солдатів, це закінчиться тим, що до цієї імперії приєднається Білорусь. І повірте мені, ніхто ніколи не пробачить, якщо сюди, в Україну, прийдуть білоруські солдати… І найголовніше — я хочу, щоб мене почули матері, дружини, сестри, батьки пацанів, яких можуть відправити сюди… Повірте мені, якщо вже зараз прості українські мужики простими коктейлями Молотова знищують професійну російську армію, то з білоруською вони зроблять все ще гірше. Не робіть так, щоб білоруські хлопці померли тут ні за що», — каже Дмитро Танкович.

Раніше Потап підбадьорив українців, висміявши Путіна та Лукашенка.

Багато українських знаменитостей записують звернення до російських колег, просять їх допомогти зупинити війну.

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