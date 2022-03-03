«Пишаюся своєю національністю»: Лія Меладзе зворушливо звернулася до українців

17-річна донька Костянтина Меладзе Лія звернулася до українців із зворушливою промовою та підбадьорила співвітчизників чуттєвим виконанням. Дівчина заявила, що вважає себе українкою та пишається цим.

«Україно, країна моєї душі та мого серця, моя батьківщина, незамінна. Я пишаюся своєю національністю. Не важливо де я буду, але я завжди з гордістю говоритиму про те, що я з тієї країни, де Карпатські гори, де море, де пам'ятники, де народилося стільки талановитих письменників, поетів, художників, де найдобріші люди, де щирі посмішки, де найвеселіші дідусі та бабусі, де найцікавіша та найзахоплююча історія», — пише Лія в Інстаграм.

Вона впевнена, що Україна обов'язково переможе і всі вийдуть на вулиці під звуки національного гімну, а не сирени.

«Будуть салюти, і незабаром ми перестанемо асоціювати їх із вибухами та стріляниною. У метро замість бомбосховища всі знову поспішатимуть у своїх справах або на зустрічі до коханих. Ми плакатимемо лише від щастя, ми помиратимемо лише від старості, ми завжди будемо незалежні, бо це те, чого ми прагнемо, а якщо Українець чогось прагне — він це отримує», — каже Лія.

Раніше дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва розповіла, що композитор лишається в Києві.

Також Андрій Данилко не залишав столиці, він записав звернення до українців зі свого будинку.

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