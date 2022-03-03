Популярний співак Олег Винник висловився про війну в Україні та звернувся до матерів російських та білоруських солдатів, які цинічно увірвалися на нашу мирну землю, прийшли вбивати наших громадян. Артист записав відеообертання, в якому просить зупинити війну, не мовчати, виходити на вулиці, щоб зупинити смерть.

«Мами, ви пустили своїх дітей убивати мирних мешканців? Знищувати націю? Цінічно! Це навіть не по-звірячому, це варварство! Я вас дуже прошу, ви народили цих пацанів. Вони в нас гинуть на нашому чорноземі тисячі полонених. Вони ж вам дзвонять, кожній матусі: „Мамо, забери мене звідси!“ І тільки ви, мами, маєте право забрати ваших синів із моєї країни! Ви приїдете, ви заберете їх! Вони хочуть жерти! Вони грабують наших людей! Вони вбивають наших людей за шматок хліба!» — емоційно каже Винник.

Співак закликає росіян розплющити очі, не боятися говорити правду та підніматися проти жорстокого диктатора, з вини якого гинуть мирні люди.

«Ваші діти гинуть на нашому чорноземі. Встаньте! Вас мільйони! Нас українців не знищити! Ніколи Україна не буде чиєюсь! Ми сильні! Пишаюся нашими захисниками. Молимося за Україну. З нами Бог», — пише Олег Винник.

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