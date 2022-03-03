«Поплачте за кадром»: Андрій Данилко з Києва звернувся до колег і розніс путінського пропагандиста Соловйова

Творець Вєрки Сердючки Андрій Данилко, який різко відповів путінському пропагандисту Соловйову, звернувся до своїх колег та українців. Артист зараз перебуває у Києві, і разом із усіма переживає бомбардування російською авіацією, змушений сидіти в укритті. Андрій каже, що не має наміру залишати місто, тікати з України. І плакати, опускати руки, він теж не збирається. До цього закликає своїх колег.

Про це Данилко сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону, який транслюють центральні українські телеканали.

«Потрібно культивувати позитив навколо себе в такій ситуації. Хоча це все жахливо… Хочу сказати нашим артистам, які оприлюднять свої звернення, поплачте за кадром! А в кадр скажіть якусь корисну, потрібну людям інформацію. Я за те — щоб без усякої паніки, спокійно, впевнено», — сказав Данилко.

Андрій каже, що з його будинку на Хрещатику поїхало багато мешканців, ті, хто залишився, при звуках сирени спускаються в підвал.

Артист включався до ефіру зі свого під'їзду будинку на Хрещатику. Туди він спустився через постійні звуки сирен про повітряну тривогу, які вночі часто лунають у столиці. Незважаючи на жах того, що відбувається, Данилко знаходить і позитивні новини.

«У мене сьогодні радісна подія! Як добре, що YouTube забанив цю каструлю, я його називаю каструлею, Володимира Соловйова. О боги, яке щастя! Ця виляюча ж*пой карлиця стільки завдала шкоди людям! Нарешті його забанили», — сказав Данилко і додав, що анітрохи не сумнівається у перемозі України.

«Все складається так, що, повірте, все буде добре», — наголосив Андрій Данилко.

Українські артисти намагаються достукатися до російських колег, відкрити їм правду на те, що відбувається в Україні. Відомі блогери записали звернення, показавши жахливі кадри путінського «порятунку».

Також співак Макс Барських звернувся до своєї російської аудиторії та закликав не мовчати про війну в Україні.

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