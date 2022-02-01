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«Адольфовичу, терміново до аптеки»: Андрій Данилко дотепно відповів путінському пропагандисту на заклик «гнати» його з РФ

8:25 1 лютого 2022
Данилко

Після виконання пісні «Батько наш Бандера» Андрій Данилко, який виступає під сценічним псевдонімом «Вірка Сердючка», зазнав нових нападів з боку російських пропагандистів.

Особливо відзначився Володимир Соловйов, який в етері свого шоу на YouTube розкритикував Данилка та заявив, що його треба «гнати з Росії».

Також він запропонував «взяти на олівець» усіх російських артистів, котрі його підтримали.

«От якщо хоч один російський олігарх, підприємець, продюсер хоч копійку цьому подонку дасть. І не треба говорити — ой, та він гарний хлопець», — сказав Соловйов.

Андрій не став вплутуватися у довгі суперечки та розбирання, а просто розмістив у своєму Instagram знімок з екрана заяви Соловйова разом з фотографією пачки пігулок від шизофренії, обізвавши його «Адольфовичем» замість «Рудольфовича».

«Володимире Адольфовичу, терміново в аптеку!» — підписав він фото.

Гумор оцінили тисячі шанувальників артиста, серед яких його колеги Леся Нікітюк, Злата Огнєвіч та інші.

Нагадаємо, пісню «Батько наш Бандера» Данилко виконав на сцені «Дизель шоу». Пізніше він розповів, що не вкладав у її виконання політичний чи військовий підтекст.

«Батько наш Бандера» стала хітом у TikTok восени 2021 року після того, як компанія підлітків зі Львова переспівала пісню, а їхнє відео потрапило в етер російських пропагандистів.

Тоді підконтрольні Кремлю ЗМІ заявляли, що школярі таким чином «зацькували» вчительку, водночас самі ж герої зйомок це спростували, додавши, що педагогиня їх і надихнула.

Згодом користувачі почали масово записувати короткі ролики у TikTok з піснею про Бандеру, до акції приєдналися навіть політики, завдяки чому «Батько наш Бандера» з'явилася у рейтингу найпопулярніших запитів у YouTube. Нею у мережі цікавилися й росіяни.

Раніше Данилко жорстко відповів колишньому «прем'єр-міністру» так званої «ДНР» Олександру Бородаю, який теж вимагає Сердючці заборонити в'їзд до Росії через гучну пісню.

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