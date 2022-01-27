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Шоу-бізнес

«Це була імпровізація»: Андрій Данилко пояснив виконання пісні «Батько наш Бандера»

19:53 27 січня 2022
Вєрка Сердючка

Андрій Данилко прокоментував виконання Вєркою Сердючкою пісні «Батько наш Бандера» на концерті «Дизель Шоу». Відео вмить розлетілося мережею, а на Данилка обрушилася хвиля критики. Творцю Сердючки довелося пояснювати.

«Це була імпровізація. Не треба вигадувати те, чого немає. Ця пісня в той момент, коли записувалося „Дизель Шоу“, була вірусною та популярною в інтернеті, в TikTok. Я сприймаю її як просто пісню, і не більше», — прокоментував Данилко Telegram-каналу «Страна».

Артист наголосив, що не вкладав у виступ політичний чи військовий підтекст, а підхопив популярний тренд у мережі.

«Я ще розумію, якби я вийшов у прямий ефір, або на Майдані та якось декларував це. Людям нема чим зайнятися, вони люблять вигадувати та загострюють ситуацію. Оскільки зараз немає інформаційного приводу і люди люблять негатив», — каже Андрій Михайлович.

Він підкреслив, що намагається піднімати людям настрій у той час, як багато хто «спивається, не знає, що далі робити».

Нагадаємо, концерт відбувся ще у грудні. Дівчинка, яка піднялася на сцену, щоб вручити квіти артистці, була чимось засмучена. Сердючка обійняла юну шанувальницю і виконала «Батько наш Бандера», пісню підхопили бек-вокалісти. Глядачі підтримали таку імпровізацію оплесками.

Раніше Андрій Данилко вперше за 20 років записав пісню українською мовою, вона стала саундтреком до комедії «Велика прогулянка». Сердючка з мамою також знялися у фільмі.

Фото у заголовку — сайт «Дизель Студіо».

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