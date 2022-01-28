«Краще бути недоумком, ніж терористом»: Андрій Данилко відреагував на заклики заборонити йому в'їзд до Росії

Андрій Данилко прокоментував заклики колишнього «прем'єр-міністра» ніким не визнаної «ДНР» Олександра Бородая заборонити йому в'їзд до Росії через виконання пісні «Батько наш Бандера» на концерті «Дизель Шоу». Колишній ватажок бойовиків, який став депутатом Держдуми, заявив, що у них «своїх недоумків вистачає, а чужі не потрібні».

Андрій Данилко відреагував на таку ініціативу в ефірі ток-шоу «ГОРДОН» на YouTube-каналі «Дмитро Гордон». За словами артиста, він не розуміє, через що зчинився галас, а його телефон розривався від дзвінків та повідомлень.

«В чому проблема? На сцену вийшла дитина. І так було доречно виконати цю пісню, в той момент зал добре прийняв. А що пісня заборонена? Чи велика співачка Сердючка погано заспівала, в ноти не втрапила? Чому така реакція?», — сказав Данилко.

Він також додав, що любить повстанські пісні, але вважає Степана Бандеру спірним персонажем.

«Ця пісня у своєму жанрі — суперхіт. Так щиро написана. Мені здавалося, що головна фраза в ній „ми за Україну будем воювати“. Це правда. Я коли додому прийшов, поставив сумки, мені в Telegram приходить, що якийсь там колишній терорист хоче заборонити в'їзд Сердючці до Російської Федерації, бо в них своїх недоумків вистачає. А я кажу — краще бути придурком, ніж терористом», — сказав Данилко.

Данилко також заявив, що йому після скандалу з «Євробаченням» уже нічого не страшно. «Я знаю, в якій країні живу. Нехай забороняють, що хочуть», — додав артист.

Нагадаємо, концерт відбувся ще у грудні. Дівчинка, яка піднялася на сцену, щоб вручити квіти артистці, була чимось засмучена. Сердючка обійняла юну шанувальницю і виконала «Батько наш Бандера», пісню підхопили бек-вокалісти. Андрій Данилко назвав виступ імпровізацією.

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