Образилися за «Батька Бандеру»: Вєрці Сердючці хочуть заборонити в'їзд до Росії

До критики, яку обрушили на Андрія Данилка за пісню «Батько наш Бандера», яку під час шоу виконала «заслужена провідниця» Вєрка Сердючка, додав свої «п'ять копійок» й колишній «прем'єр-міністр» ніким не визнаної «ДНР» Олександр Бородай.

Колишній ватажок бойовиків, котрий на хвилі антиукраїнської істерії став депутатом Держдуми РФ, закликав закрити українському співаку в'їзд до Росії, поділившись своїми «ідеями» з «Газетою.ру».

«Реагувати якось серйозно на це я не став би. Хоча в'їзд у країну не завадить заборонити», — заявив він і додав, мовляв у РФ «своїх недоумків вистачає». Звичайно, такий «залізобетонний» висновок Бородая не викликає жодних сумнівів — його слова підтверджують розвиток подій у РФ протягом останніх місяців.

Але при цьому він, напевно, забув, що Данилко і без того не виступає в країні-агресорі, обираючи Дубай та інші майданчики.

Нагадаємо, що до мережі потрапило відео, зняте під час «Дизель шоу», на якому Сердючка, приймаючи букет квітів від маленької шанувальниці, заспівала про Бандеру. До неї приєдналися не лише інші артисти, а й глядачі у залі.

Фото зі сторінки Вєрки Сердючки у соціальних мережах

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