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Шоу-бізнес

«Скільки можна мовчати?», — відомі українські блогери звернулися до російських із закликом зупинити війну

18:12 2 березня 2022
Антон Птушкін

Українські блогери, як і зірки шоу-бізнесу, вступили в інформаційну війну проти російського окупанта і роблять все можливе, щоб достукатися до росіян, відкрити їм очі на правду і не тільки допомогти зупинити кровопролиття в Україні, а й врятувати Росію.

Популярні українські блогери Антон Птушкін, Івангай, Альона Венум, Олексій Дурнєв та інші записали ролик, у якому говорять про жорстокі наслідки вторгнення в Україну та просять поширити відео серед блогерів Росії.

«Ми українські блогери хочемо поговорити з вами, нашими колегами із Росії. Ми не будемо вас звинувачувати, давайте просто поговоримо», — каже Антон Птушкін, ведучий «Орла та Решки».

Олена Венум розповіла російським колегам про те, як розпочалася війна в Україні. «Шість днів тому Путін наказав атакувати суверенну державу Україну, мій дім. О 5-й ранку почалися вибухи, нас почали бомбити», — каже Альона.

Блогерша Оливка наголосила, що армія РФ порушує Міжнародне гуманітарне право, щодня вбиваючи мирних жителів, обстрілюючи лікарні, школи, дитячі садки та будинки мирних українців.

«З того часу, як армія Росії напала на Україну, щодня помирають мирні жителі, серед яких жінки, діти та старі люди. Своїми діями армія РФ порушує безліч норм Міжнародного гуманітарного права, тому що їхні снаряди приземляються до пологових будинків, лікарень, дитячих садків», — каже Оливка.

Олексій Дурнєв також розповів російським колегам, що Путін загрожує усьому світові ядерною зброєю.
«Він каже нам, якщо ми не віддамо йому нашу землю, йому нічого втрачати. Ви ж розумієте, наскільки він божевільний?, — звертається до росіян Дурнєв.

«Скільки можна мовчати?», — такими словами завершують своє звернення блогери.

Раніше співак Макс Барських різко звернувся до росіян і закликав їх нарешті розплющити очі на звірства Путіна.

Також російські артисти Євген Нікішин та Сергій Писаренко записали відео до колег із Києва.

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