«Після всього того, що пережив народ України, у вашу діряву країну ніхто не захоче приїжджати!», — Макс Барських звернувся до росіян

Популярний співак Макс Барських, який виступав на початок війни в Росії, звернувся з патріотичною промовою до своїх російських шанувальників. Артист різко засуджує війну Росії проти України та зазначає, що злочинні дії Путіна перетворили «велику Росію на смітник, над яким сміється весь світ».

«Ви ще не усвідомили, що йому на вас насрати? Він давно підписав контракт із сатаною і незабаром вирушить у пекло», — в емоціях каже Барських і просить росіян не боятися виходити на антивоєнні мітинги.

«Ви кажете, що вас розганяють на площах і садять у авттозаки… У нас літають ракети, щодня зачищають міста, люди сидять у бомбосховищі. Ось що означає справжній страх, а не те, що на вас помахають кийком і ви залякані тікаєте. Ви вигукуєте, що „держава Росія велика“, „великий народ“. Але як показує практика, це все неправда. Якби ви були великим народом, ви стояли б на площах і відстоювали правду» , — каже артист.

Барських наголошує, що президент України Володимир Зеленський перебуває разом зі своїм народом, захищає свою країну всіма можливими способами. У той час, як боягузливий Путін сховався десь у бункері і трясеться за своє нікчемне життя.

«Мені дуже шкода вас. Тому що у Росії є хороші люди, люди, які думають. Але поки ви сидітимете по своїх квартирах і думатимете про те, що мене поб'ють, так і сидітимете і дивитиметеся, як ваш тиран знищує вашу велику Росію», — каже Барських.

Він додав, що у зв'язку з останніми подіями територія Росії викреслюється з його географії.

«У вашу діряву Росію ніхто не захоче приїжджати, і вас навіть ніхто не захоче бачити по всьому світу», — говорить Макс Барських.

Раніше популярний співак Дмитро Монатік звернувся до російських шанувальників та закликав зупинити війну.

Також російські артисти, колишні учасники КВК Євген Нікішин та Сергій Писаренко записали відеозвернення землякам із Києва, охопленого війною.

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