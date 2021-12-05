Макс Барських став блондином і розповів про пережите в дитинстві насильство в сім'ї

Популярний співак Макс Барських, який нещодавно випустив кліп на англомовну пісню Tequila Sunrise, розповів в Instagram про насильство, яке він пережив у дитинстві.

«Тема спецпроєкту — сімейне насильство. Ти знаєш про нього з власного досвіду. Чому це відбувалося? З різних причин: погані оцінки у школі, безлад у моїй кімнаті. Особливого приводу не було потрібно. І на той момент мені це не здавалося чимось дивним, незвичним. За схожих обставин зростало багато моїх одноліток. Така нездорова пострадянська традиція, яка передавалася з покоління в покоління. Вже набагато пізніше я зрозумів, що це ненормально. Ненормально, коли батьки б’ються, принижують один одного, коли ремінь чи стусани стають вагомим аргументом у вихованні дитини. Ненормально, коли оточуючі бачать це, але заплющують очі та замовчують, бо це „не їхня справа“. Ненормально, коли в сучасному світі апелюють словами „б'є чи ображає — значить, любить, бо просто любов буває різною.“ Це ненормально. Це не про любов. Це про насилля фізичне чи психологічне», — написав він.

За словами співака, зараз він не тримає образи на своїх батьків.

«Чи зміг ти відпустити образу? Так. Я люблю маму і не тримаю зла на тата», — написав Барських.

Також він опублікував нове фото, яке дуже сподобалося фоловерам. Вони пишуть, що не відразу впізнали свого кумира. Деякі шанувальники порівняли його з Куртом Кобейном та Джонні Деппом.

Як писали «ФАКТИ», бюджет попереднього кліпу Макса Барських Just Fly становив приблизно 300 тисяч доларів. То була найдорожча робота артиста.

Фото: Instagram Макса Барських

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