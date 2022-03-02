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Шоу-бізнес

Змінив сцену на бойове спорядження: артист балету вступив до лав ЗСУ

19:12 2 березня 2022
Олексій Потьомкін

Україна мужньо бореться з регулярною армією та найманцями Росії, яка напала на нашу країну. До лав захисників територіальної оборони стають люди найрізноманітніших професій, відомі актори, режисери, співаки та популярні блогери.

Захищати батьківщину зі зброєю в руках став і славетний український танцюрист, артист балету Національної опери Олексій Потьомкін. Заслужений артист України тимчасово змінив сцену на військову амуніцію.

33-річний Олексій у 2008 році закінчив Київську муніципальну академію танцю імені Сержа Лифаря, був провідним солістом Львівського національного театру опери та балету, був першим солістом Королівського Вінніпезького балету в Канаді.

Раніше співак Макс Барських різко звернувся до росіян і закликав їх нарешті розплющити очі на звірства Путіна.

Також російські артисти Євген Нікішин та Сергій Писаренко записали відео до колег із Києва.

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