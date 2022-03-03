Окупанти зруйнували будинок Гвоздьової: у відповідь вона гнівно звернулася до Путіна, пообіцявши «залити в фундамент» всіх його покидьків

Російська армія в Україні знищує все на своєму шляху, у тому числі й оселі мирних людей. В березні дім у Києві втратили відома українська танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова та її чоловік — бізнесмен Іван Хомячук. У сторіз в Instagram хореограф поділилася сумною новиною. «Нашого будинку у Києві більше немає», — написала Ілона.

Повне уявлення про те, як виглядає будинок після обстрілу, можна скласти за фото, яке розмістив у Instagram чоловік Гвоздьової.

«Мене на цій землі буде тримати ненависть до всього російського народу. Ми жили і нікого не чіпали, але тепер це прокляття ляже на ваших дітей, і повірте, вони вам все повернуть», — написала Гвоздьова.





Також Ілона записала відео і, не особливо добираючи висловів, виклала начистоту все, що накипіло на душі. «Вони можуть зруйнувати наші будинки, міста, нашу країну, але їм ніколи нас не перемогти. Тому що ми сильна, найсильніша на сьогоднішній день нація на всьому білому світі!» — впевнена хореограф.

Путіну зірка обіцяє: будинок вона відбудує, а всіх російських покидьків закопає і в фундамент заллє.

Крім того, Ілона розповіла, що її дочка почала вчитися надавати першу медичну допомогу, аби допомагати людям під час війни.

Нагадаємо, по Києву 2 березня було завдано ракетного удар, вибухи було чутно в різних районах міста. Уламки збитої ракети впали в районі залізничного вокзалу, пошкодивши теплотрасу.

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