«Пишаємося, що робимо саме це»: Андре Тан перейшов на пошиття бронежилетів

Відомий український фешн-дизайнер Андре Тан із початком війни кардинально змінив профіль діяльності. Тепер компанія Andre Tan переключилася на пошиття бронежилетів, яких дуже не вистачає армії та силам територіальної оборони. Фотозвіт про свої робочі будні Тан опублікував у Instagram.

«Чи могли ми уявити, що у 2022 році шитимемо бронежилети замість суконь, флісовий одяг замість спідниць, спідню чоловічу білизну замість вишуканого жіночого одягу. Відповідь очевидна. Проте ми пишаємось, що сьогодні робимо це! Ми пишаємося нашою командою, яка під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ та тероборони», — заявив Тан.

Нагадаємо, раніше Андре Тан розповів, як відновлював бізнес із нуля і що допомогло запустити виробництво після кризи.

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